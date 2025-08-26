По словам американского лидера Дональда Трампа, во время последней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным он обсуждал вопрос ядерного разоружения. Президент США начал уверять, что страна-агрессорка готова к такому шагу.
Главные тезисы
- Трамп утверждает, что уговорил Путина отказаться от ядерного оружия.
- Он добавил, что Китай тоже должен сделать это в будущем.
Переговоры Трампа и Путина — новые неожиданные подробности
Новые детали американский лидер раскрыл во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп начал утверждать, что именно ядерное разоружение было одним из главных направлений его переговоров с российским диктатором:
Как отметил глава Белого дома, он настроен сделать все возможное, чтобы остановить распространение ядерного оружия.
Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин после переговоров с Трампом ни разу не упоминал о потенциальном отказе от ядерного оружия.
