"Россия готова". Трамп выступил с новым заявлением касательно планов Путина
"Россия готова". Трамп выступил с новым заявлением касательно планов Путина


Источник:  CNN

По словам американского лидера Дональда Трампа, во время последней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным он обсуждал вопрос ядерного разоружения. Президент США начал уверять, что страна-агрессорка готова к такому шагу.

Главные тезисы

  • Трамп утверждает, что уговорил Путина отказаться от ядерного оружия.
  • Он добавил, что Китай тоже должен сделать это в будущем.

Переговоры Трампа и Путина — новые неожиданные подробности

Новые детали американский лидер раскрыл во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп начал утверждать, что именно ядерное разоружение было одним из главных направлений его переговоров с российским диктатором:

Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем — это денуклеаризация. Это очень важно. Я обсуждал это с Путиным, и не только. Я считаю, что денуклеаризация — это очень большая игра. Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как отметил глава Белого дома, он настроен сделать все возможное, чтобы остановить распространение ядерного оружия.

Мы должны остановить ядерное оружие, — подытожил американский лидер.

Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин после переговоров с Трампом ни разу не упоминал о потенциальном отказе от ядерного оружия.

