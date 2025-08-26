По словам американского лидера Дональда Трампа, во время последней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным он обсуждал вопрос ядерного разоружения. Президент США начал уверять, что страна-агрессорка готова к такому шагу.

Переговоры Трампа и Путина — новые неожиданные подробности

Новые детали американский лидер раскрыл во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп начал утверждать, что именно ядерное разоружение было одним из главных направлений его переговоров с российским диктатором:

Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем — это денуклеаризация. Это очень важно. Я обсуждал это с Путиным, и не только. Я считаю, что денуклеаризация — это очень большая игра. Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов. Дональд Трамп Президент США

Как отметил глава Белого дома, он настроен сделать все возможное, чтобы остановить распространение ядерного оружия.

Мы должны остановить ядерное оружие, — подытожил американский лидер. Поделиться

Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин после переговоров с Трампом ни разу не упоминал о потенциальном отказе от ядерного оружия.