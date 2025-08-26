"Росія готова". Трамп виступив з новою заявою щодо планів Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Росія готова". Трамп виступив з новою заявою щодо планів Путіна

Трамп
Read in English
Джерело:  CNN

За словами американського лідера Дональда Трампа, під час останньої зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним він обговорював питання ядерного роззброєння. Президент США почав запевняти, що країна-агресорка готова до такого кроку.

Головні тези:

  • Трамп стверджує, що вмовив Путіна відмовитися від ядерної зброї.
  • Він додав, що Китай також повинен зробити це в майбутньому.

Переговори Трампа та Путіна — нові неочікувані подробиці

Нові деталі американський лідер розкрив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп почав стверджувати, що саме ядерне роззброєння було одним із головних напрямів його переговорів з російським диктатором:

Одна з речей, яку ми намагаємося зробити з Росією та Китаєм — це денуклеаризація. Це дуже важливо. Я обговорював це з Путіним, і не тільки це. Я вважаю, що денуклеаризація — це дуже, дуже велика гра. Але Росія готова до цього, і я думаю, що Китай також буде готовий.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як зазначив очільник Білого дому, він налаштований зробити все можливе, щоб зупинити розповсюдження ядерної зброї.

Ми повинні зупинити ядерну зброю, — підсумував американський лідер.

Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін після переговорів з Трампом жодного разу не згадував про потенційну відмову від ядерної зброї.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія звернулася до Путіна з пропозицією після рішення Трампа
Ігнаціо Кассіс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми готові". Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як Путін керує Трампом — пояснення аналітика
Трамп та Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?