"Росія готова". Трамп виступив з новою заявою щодо планів Путіна

За словами американського лідера Дональда Трампа, під час останньої зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним він обговорював питання ядерного роззброєння. Президент США почав запевняти, що країна-агресорка готова до такого кроку.
Головні тези:
- Трамп стверджує, що вмовив Путіна відмовитися від ядерної зброї.
- Він додав, що Китай також повинен зробити це в майбутньому.
Переговори Трампа та Путіна — нові неочікувані подробиці
Нові деталі американський лідер розкрив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трамп почав стверджувати, що саме ядерне роззброєння було одним із головних напрямів його переговорів з російським диктатором:
Як зазначив очільник Білого дому, він налаштований зробити все можливе, щоб зупинити розповсюдження ядерної зброї.
Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін після переговорів з Трампом жодного разу не згадував про потенційну відмову від ядерної зброї.
