Трамп обвинил Путина, Си и Ким Чен Ына в заговоре против США
Трамп обвинил Путина, Си и Ким Чен Ына в заговоре против США

Donald Trump
Трамп
Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что глава Китая Си Цзиньпинь вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ином "готовит сговор" против США.

Главные тезисы

  • Трамп считает встречу Путина, Си и Ким Чен Ына угрозой для собственной страны.
  • Президент США в очередной раз заявил о разочаровании поведением российского диктатора.

Трамп возмущен встречей Путина, Си и Ким Чен Ына

Новое заявление глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп решил отреагировать на события в Китае, где Си принимал мировых лидеров на самом большом в истории параде по случаю 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Президент США поинтересовался, выразит ли глава КНР в своей речи перед парадом благодарность Америке за "значительную поддержку", которую они оказали Китаю во время Второй мировой войны.

Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор проти Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

На этом фоне глава Белого дома иронически пожелал Си "и чудесному китайскому народу чудесного и незабываемого дня празднования".

Более того, Дональд Трамп вновь заявил о своем разочаровании российским диктатором Путиным и анонсировал "определенные действия".

