Трамп обвинил Путина, Си и Ким Чен Ына в заговоре против США

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что глава Китая Си Цзиньпинь вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ином "готовит сговор" против США.
Главные тезисы
- Трамп считает встречу Путина, Си и Ким Чен Ына угрозой для собственной страны.
- Президент США в очередной раз заявил о разочаровании поведением российского диктатора.
Трамп возмущен встречей Путина, Си и Ким Чен Ына
Новое заявление глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп решил отреагировать на события в Китае, где Си принимал мировых лидеров на самом большом в истории параде по случаю 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне.
Президент США поинтересовался, выразит ли глава КНР в своей речи перед парадом благодарность Америке за "значительную поддержку", которую они оказали Китаю во время Второй мировой войны.
На этом фоне глава Белого дома иронически пожелал Си "и чудесному китайскому народу чудесного и незабываемого дня празднования".
Более того, Дональд Трамп вновь заявил о своем разочаровании российским диктатором Путиным и анонсировал "определенные действия".
