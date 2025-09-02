"Я очень разочарован". Трамп злится из-за поведения Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Я очень разочарован". Трамп злится из-за поведения Путина

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, он добавил, что не оставит попыток завершить войну России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп напомнил, что у него были "прекрасные отношения" с Путиным.
  • Пока он не анонсировал никаких решений для наказания России за продолжение войны.

Трамп обещает продолжить миротворческие усилия

С новым заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил в разговоре с ведущим Salem Radio.

Я очень разочарован им (Путиным — ред.). Тысячи людей гибнут. Погибают не американцы, а россияне, украинцы и их тысячи. Это бессмысленная война, которая никогда бы не началась, будь я президентом, и это волнует меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это позор. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать, и мы сделаем что-нибудь, чтобы помочь людям жить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, речь идет не о помощи Украине, а о спасении человеческих жизней.

Он повторил, что еженедельно погибает 7000 человек — не только военных, но и гражданских.

И если я могу помочь остановить это, то я обязан это сделать, — подытожил Трамп.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Настоящая катастрофа". Суд США признал незаконными тарифы Трампа для других стран
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?