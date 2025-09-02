"Я очень разочарован". Трамп злится из-за поведения Путина

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, он добавил, что не оставит попыток завершить войну России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп напомнил, что у него были "прекрасные отношения" с Путиным.
- Пока он не анонсировал никаких решений для наказания России за продолжение войны.
Трамп обещает продолжить миротворческие усилия
С новым заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил в разговоре с ведущим Salem Radio.
По словам американского лидера, речь идет не о помощи Украине, а о спасении человеческих жизней.
Он повторил, что еженедельно погибает 7000 человек — не только военных, но и гражданских.
