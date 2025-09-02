"Я очень разочарован". Трамп злится из-за поведения Путина

Я очень разочарован им (Путиным — ред.). Тысячи людей гибнут. Погибают не американцы, а россияне, украинцы и их тысячи. Это бессмысленная война, которая никогда бы не началась, будь я президентом, и это волнует меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это позор. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать, и мы сделаем что-нибудь, чтобы помочь людям жить.