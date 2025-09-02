"Я дуже розчарований". Трамп лютує через поведінку Путіна

Я дуже розчарований ним (Путіним — ред.). Тисячі людей гинуть. Гинуть не американці, а росіяни, українці — і їх тисячі. Це безглузда війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом, і це турбує мене ще більше, тому що вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президенті Путіні. Я можу це сказати, і ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити.