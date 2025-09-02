"Я дуже розчарований". Трамп лютує через поведінку Путіна
"Я дуже розчарований". Трамп лютує через поведінку Путіна

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Окрім того, він додав, що не полишить спроб завершити війну Росії проти України.

Головні тези:

  • Трамп нагадав, що в нього були “чудові стосунки” з Путіним.
  • Поки він не анонсував жодних рішень для покарання Росії за продовження війни.

Трамп обіцяє продовжити миротворчі зусилля

З новою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив у розмові з ведучим Salem Radio.

Я дуже розчарований ним (Путіним — ред.). Тисячі людей гинуть. Гинуть не американці, а росіяни, українці — і їх тисячі. Це безглузда війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом, і це турбує мене ще більше, тому що вибори були повністю сфальсифіковані, і це ганьба. Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президенті Путіні. Я можу це сказати, і ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, йдеться не про допомогу Україні, а про порятунок людських життів.

Він вкотре повторив, що щотижня гине 7000 людей — не лише військових, а й цивільних.

І якщо я можу допомогти зупинити це, то я зобов’язаний це зробити, — підсумував Трамп

