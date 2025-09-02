"Я дуже розчарований". Трамп лютує через поведінку Путіна

Американський лідер Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Окрім того, він додав, що не полишить спроб завершити війну Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп нагадав, що в нього були “чудові стосунки” з Путіним.
- Поки він не анонсував жодних рішень для покарання Росії за продовження війни.
Трамп обіцяє продовжити миротворчі зусилля
З новою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив у розмові з ведучим Salem Radio.
За словами американського лідера, йдеться не про допомогу Україні, а про порятунок людських життів.
Він вкотре повторив, що щотижня гине 7000 людей — не лише військових, а й цивільних.