Трамп звинуватив Путіна, Сі та Кім Чен Ина у змові проти США

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що глава Китаю Сі Цзіньпінь разом з російським диктатором Володимиром Путіним та очільником КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти США.

Трамп обурений зустріччю Путіна, Сі та Кім Чен Ина

Нову заяву очільник Білого дому опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп вирішив відреагувати на події в Китаї, де Сі приймав світових лідерів на найбільшому в історії параді з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Президент США поцікавився, чи висловить глава КНР у своїй промові перед парадом вдячність Америці за "значну підтримку", яку вони надали Китаю під час Другої світової війни.

Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп Президент США

Фото: скриншот

На цьому тлі очільник Білого дому іронічно побажав Сі "та чудовому китайському народу чудового і незабутнього дня святкування".