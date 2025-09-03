"Это серьезное дело". Трамп впервые отреагировал на слухи о своей смерти

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что удивлен слухами о собственной смерти, которые в течение последних дней активно распространялись по социальным сетям. Он не может объяснить, откуда они вообще взялись.
Главные тезисы
- Трамп напомнил о своей активности на выходных и отсутствии подтверждения слухов о состоянии его здоровья.
- Он подчеркнул, что медиа теряют доверие людей из-за подобных новостей.
Трамп возмущен после серии слухов о его смерти
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, видел ли он сообщения о своей смерти, и тот ответил "нет".
Несмотря на это, Трамп признал, что слышал какие-то слухи о своем состоянии здоровья:
Американский лидер напомнил, что в течение указанного периода он дал длинное интервью, был участником "многочисленных шоу" и публиковал посты в Truth Social.
Президент США в очередной раз назвал это "фейковыми новостями" и отметил, что это указывает на то, почему к "СМИ так мало доверия".
