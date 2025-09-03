"Это серьезное дело". Трамп впервые отреагировал на слухи о своей смерти
"Это серьезное дело". Трамп впервые отреагировал на слухи о своей смерти

The White House
Трамп возмущен после серии слухов о его смерти
Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что удивлен слухами о собственной смерти, которые в течение последних дней активно распространялись по социальным сетям. Он не может объяснить, откуда они вообще взялись.

Главные тезисы

  • Трамп напомнил о своей активности на выходных и отсутствии подтверждения слухов о состоянии его здоровья.
  • Он подчеркнул, что медиа теряют доверие людей из-за подобных новостей.

Трамп возмущен после серии слухов о его смерти

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, видел ли он сообщения о своей смерти, и тот ответил "нет".

Несмотря на это, Трамп признал, что слышал какие-то слухи о своем состоянии здоровья:

Я слышал, это какая-то чушь. Но на прошлой неделе я провел множество пресс-конференций. Все они прошли успешно, все прошло очень хорошо, как будто все идет очень хорошо, а потом я два дня ничего не делал, и они сказали: "С ним должно быть что-то не так".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер напомнил, что в течение указанного периода он дал длинное интервью, был участником "многочисленных шоу" и публиковал посты в Truth Social.

Я был очень активный в выходные...Я не слышал об этом. Это достаточно серьезное дело, — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США в очередной раз назвал это "фейковыми новостями" и отметил, что это указывает на то, почему к "СМИ так мало доверия".

