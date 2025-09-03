"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию
Категория
Политика
Дата публикации

"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Обозреватель издания The Washington Post Марк Тиссен напоминает о том, что 15 августа первая леди США Мелания Трамп написала трогательное письмо российскому диктатору Владимиру Путину, призывая его заключить мир ради детей, пострадавших от начавшейся им полномасштабной войны против Украины. Однако глава Кремля демонстративно наплевал на эту просьбу супруги президента США, таким образом унизив как ее, так и самого Трампа.

Главные тезисы

  • Путин продолжал убивать украинских детей, несмотря на призывы Мелании остановиться.
  • Дональд Трамп должен наконец-то поставить диктатора на место.

Путин демонстрирует пренебрежение к Трампу и его окружению

Мелания попыталась напомнить российскому диктатору о том, что каждый ребенок мечтает о любви и безопасности.

Путин, вы можете единолично вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Первая леди США

Уже 28 августа Путин "ответил" на это письмо — он приказал нанести массированный удар по Киеву, в результате которого погибли 25 мирных жителей города, в том числе 4 детей (!), а также повреждены жилые дома и детский сад.

Как отметил обозреватель Марк Тиссен, эта атака была своеобразным актом унижения Дональда Трампа и его супруги Мелании, призывавших диктатора остановиться.

Удар Путина на прошлой неделе был не таким, как раньше — он, видимо, был призван послать сигнал Трампу и собравшимся в Белом доме европейским лидерам, что он сомневается в их решимости, — предполагает эксперт.

Он отмечает, что Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощечиной — варварской атакой на Киев.

Это должна быть последняя капля, — подытожил Тиссен.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это серьезное дело". Трамп впервые отреагировал на слухи о своей смерти
The White House
Трамп возмущен после серии слухов о его смерти
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Как посадить Путина за стол переговоров — Буданов нашел способ
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль ответил Трампу на заявление о "заговоре" Путина, Си и Ким Чен Ына
Путин, Си и Ким

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?