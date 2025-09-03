"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию

Обозреватель издания The Washington Post Марк Тиссен напоминает о том, что 15 августа первая леди США Мелания Трамп написала трогательное письмо российскому диктатору Владимиру Путину, призывая его заключить мир ради детей, пострадавших от начавшейся им полномасштабной войны против Украины. Однако глава Кремля демонстративно наплевал на эту просьбу супруги президента США, таким образом унизив как ее, так и самого Трампа.

Путин демонстрирует пренебрежение к Трампу и его окружению

Мелания попыталась напомнить российскому диктатору о том, что каждый ребенок мечтает о любви и безопасности.

Путин, вы можете единолично вернуть их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Мелания Трамп Первая леди США

Уже 28 августа Путин "ответил" на это письмо — он приказал нанести массированный удар по Киеву, в результате которого погибли 25 мирных жителей города, в том числе 4 детей (!), а также повреждены жилые дома и детский сад.

Как отметил обозреватель Марк Тиссен, эта атака была своеобразным актом унижения Дональда Трампа и его супруги Мелании, призывавших диктатора остановиться.

Удар Путина на прошлой неделе был не таким, как раньше — он, видимо, был призван послать сигнал Трампу и собравшимся в Белом доме европейским лидерам, что он сомневается в их решимости, — предполагает эксперт. Поделиться

Он отмечает, что Путин ответил на дипломатию Трампа и трогательное письмо его жены пощечиной — варварской атакой на Киев.