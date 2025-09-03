Как посадить Путина за стол переговоров — Буданов нашел способ

Как удалось узнать изданию Politico, в последние недели Украина смогла вывести из строя значительную часть мощностей России по переработке нефти. Это не только спровоцировало внутренний дефицит, но и загнало важнейшую стратегическую отрасль Кремля на грань срыва. По всей вероятности, последние события заставят российского диктатора Владимира Путина согласиться на мирные переговоры уже этой осенью.
Главные тезисы
- Кирилл Буданов использует стратегию ударов по российским НПЗ, чтобы ослабить Кремль.
- Контроль над оперативным уровнем войны – важная составляющая победы.
Украина нашла рычаг влияния на Путина
На фоне последних событий европейские чиновники пришли к выводу, что сочетание санкций и прицельных ударов заставит российского диктатора сесть за стол переговоров.
Согласно последним данным, Украина уже смогла вывести из строя от 15% до 20% топливного производства России.
Кремль даже вынужден был объявить запрет на экспорт, и в провинциальных городах образовались очереди на заправках.
Несмотря на то, что Украина наносит удары по вражеским НПЗ уже более года, однако сейчас их эффект стал ощутимым, чем когда-либо до сих пор.
Своим мнением на этот счет поделился экс-офицер разведки британской армии Филиппа Ингрема.
По его убеждению, эта тактика — "ключевая часть войны", которую активно продвигает начальник ГУР Украины Кирилл Буданов:
Украинский лидер Владимир Зеленский недавно объяснял: Украина не может выиграть чисто тактически на линии фронта, однако тот, кто контролирует оперативный уровень, выигрывает войну в целом.
