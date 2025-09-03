Как посадить Путина за стол переговоров — Буданов нашел способ

Как удалось узнать изданию Politico, в последние недели Украина смогла вывести из строя значительную часть мощностей России по переработке нефти. Это не только спровоцировало внутренний дефицит, но и загнало важнейшую стратегическую отрасль Кремля на грань срыва. По всей вероятности, последние события заставят российского диктатора Владимира Путина согласиться на мирные переговоры уже этой осенью.

Украина нашла рычаг влияния на Путина

На фоне последних событий европейские чиновники пришли к выводу, что сочетание санкций и прицельных ударов заставит российского диктатора сесть за стол переговоров.

Согласно последним данным, Украина уже смогла вывести из строя от 15% до 20% топливного производства России.

Кремль даже вынужден был объявить запрет на экспорт, и в провинциальных городах образовались очереди на заправках.

Несмотря на то, что Украина наносит удары по вражеским НПЗ уже более года, однако сейчас их эффект стал ощутимым, чем когда-либо до сих пор.

Своим мнением на этот счет поделился экс-офицер разведки британской армии Филиппа Ингрема.

По его убеждению, эта тактика — "ключевая часть войны", которую активно продвигает начальник ГУР Украины Кирилл Буданов:

Он получил старое руководство союзников по диверсионным операциям времен Второй мировой и адаптировал его к этому конфликту — бить по россиянам на оперативном уровне, разрушая их способность поставлять на фронт людей и ресурсы. Поделиться

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно объяснял: Украина не может выиграть чисто тактически на линии фронта, однако тот, кто контролирует оперативный уровень, выигрывает войну в целом.