Как посадить Путина за стол переговоров — Буданов нашел способ
Как посадить Путина за стол переговоров — Буданов нашел способ

Путин
Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, в последние недели Украина смогла вывести из строя значительную часть мощностей России по переработке нефти. Это не только спровоцировало внутренний дефицит, но и загнало важнейшую стратегическую отрасль Кремля на грань срыва. По всей вероятности, последние события заставят российского диктатора Владимира Путина согласиться на мирные переговоры уже этой осенью.

Главные тезисы

  • Кирилл Буданов использует стратегию ударов по российским НПЗ, чтобы ослабить Кремль.
  • Контроль над оперативным уровнем войны – важная составляющая победы.

Украина нашла рычаг влияния на Путина

На фоне последних событий европейские чиновники пришли к выводу, что сочетание санкций и прицельных ударов заставит российского диктатора сесть за стол переговоров.

Согласно последним данным, Украина уже смогла вывести из строя от 15% до 20% топливного производства России.

Кремль даже вынужден был объявить запрет на экспорт, и в провинциальных городах образовались очереди на заправках.

Несмотря на то, что Украина наносит удары по вражеским НПЗ уже более года, однако сейчас их эффект стал ощутимым, чем когда-либо до сих пор.

Своим мнением на этот счет поделился экс-офицер разведки британской армии Филиппа Ингрема.

По его убеждению, эта тактика — "ключевая часть войны", которую активно продвигает начальник ГУР Украины Кирилл Буданов:

Он получил старое руководство союзников по диверсионным операциям времен Второй мировой и адаптировал его к этому конфликту — бить по россиянам на оперативном уровне, разрушая их способность поставлять на фронт людей и ресурсы.

Украинский лидер Владимир Зеленский недавно объяснял: Украина не может выиграть чисто тактически на линии фронта, однако тот, кто контролирует оперативный уровень, выигрывает войну в целом.

