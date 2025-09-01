Бойцы ГУР поразили 2 вертолета и буксир армии РФ в Крыму — видео

Два Ми-8 и вражеское судно – бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму.
Главные тезисы
- Бойцы ГУР МО Украины атаковали военные объекты оккупантов в Крыму, успешно поразив 2 вертолета Ми-8 и буксир армии РФ.
- Уничтоженные вертолеты и буксир имеют ориентировочную стоимость от 20 до 30 миллионов долларов, что является значительным ударом по военной технике противника.
- Спецподразделение ГУР МО Украины 'Призраки' продемонстрировало успешную боевую работу, применив дроны для нападения на вражеские объекты в Крыму.
ГУР поразило 2 Ми-8 и буксир армии РФ в Крыму
Очередной результат системной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма: хорошими дронами попали по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, неподалеку от Симферополя ― успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.
Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.
Неутешительный финал встретил также московитский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.
Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается!
