Бойцы ГУР поразили 2 вертолета и буксир армии РФ в Крыму — видео
Бойцы ГУР поразили 2 вертолета и буксир армии РФ в Крыму — видео

Два Ми-8 и вражеское судно – бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму.

  Бойцы ГУР МО Украины атаковали военные объекты оккупантов в Крыму, успешно поразив 2 вертолета Ми-8 и буксир армии РФ.
  Уничтоженные вертолеты и буксир имеют ориентировочную стоимость от 20 до 30 миллионов долларов, что является значительным ударом по военной технике противника.
  Спецподразделение ГУР МО Украины 'Призраки' продемонстрировало успешную боевую работу, применив дроны для нападения на вражеские объекты в Крыму.

ГУР поразило 2 Ми-8 и буксир армии РФ в Крыму

Очередной результат системной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма: хорошими дронами попали по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, неподалеку от Симферополя ― успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Неутешительный финал встретил также московитский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.

Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается!

