Бойцы ГУР поразили 2 вертолета и буксир армии РФ в Крыму — видео

Два Ми-8 и вражеское судно – бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму.

ГУР поразило 2 Ми-8 и буксир армии РФ в Крыму

Очередной результат системной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма: хорошими дронами попали по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, неподалеку от Симферополя ― успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Неутешительный финал встретил также московитский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.