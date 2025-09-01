Бійці ГУР уразили 2 гелікоптери і буксир армії РФ у Криму — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Бійці ГУР уразили 2 гелікоптери і буксир армії РФ у Криму — відео

ГУР
Мі-8

Два Мі-8 і вороже судно ― бійці ГУР продовжують гатити по військових об’єктах окупантів у Криму.

Головні тези:

  • Українські бійці ГУР продовжують гатити по військових об'єктах окупантів у Криму.
  • Бійці уразили 2 гелікоптери Мі-8 та буксир армії РФ в ході системної бойової діяльності.
  • Виведені з ладу вертольоти та буксир мають орієнтовну вартість від 20 до 30 мільйонів доларів.

ГУР уразило 2 Мі-8 і буксир армії РФ у Криму

Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!

