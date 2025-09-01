Бійці ГУР уразили 2 гелікоптери і буксир армії РФ у Криму — відео

Два Мі-8 і вороже судно ― бійці ГУР продовжують гатити по військових об’єктах окупантів у Криму.
Головні тези:
- Українські бійці ГУР продовжують гатити по військових об'єктах окупантів у Криму.
- Бійці уразили 2 гелікоптери Мі-8 та буксир армії РФ в ході системної бойової діяльності.
- Виведені з ладу вертольоти та буксир мають орієнтовну вартість від 20 до 30 мільйонів доларів.
ГУР уразило 2 Мі-8 і буксир армії РФ у Криму
Черговий результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” на території тимчасово окупованого Криму: добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя ― успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.
Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
Невтішний фінал спіткав також московитський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя ― під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.
Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!
