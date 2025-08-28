Бійці ГУР уразили ракетний корабель РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Бійці ГУР уразили ракетний корабель РФ — відео

ГУР
корабель

28 серпня у результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР “Примари” в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресорки Росії проєкту 21631 “Буян-М” ― носій крилатих ракет “Калібр”.

Головні тези:

  • Бійці ГУР вразили російський малий ракетний корабель проєкту 21631 “Буян-М” у Азовському морі.
  • Ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці атакували борт носія ракет “Калібр”.
  • Російський корабель зазнав пошкоджень та покинув район чергування в результаті операції ГУР.

ГУР уразило російський корабель-носій ракет “Калібр”

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія “калібрів”.

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР показали ефектні кадри знищення шахедів РФ підрозділом Nexus — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР атакувало єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет — джерела
ГУР атакувало єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет — джерела
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ГУР знищили військовий катер РФ на окупованій Херсонщині — відео
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?