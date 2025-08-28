Бійці ГУР уразили ракетний корабель РФ — відео

28 серпня у результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР “Примари” в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресорки Росії проєкту 21631 “Буян-М” ― носій крилатих ракет “Калібр”.
Головні тези:
- Бійці ГУР вразили російський малий ракетний корабель проєкту 21631 “Буян-М” у Азовському морі.
- Ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці атакували борт носія ракет “Калібр”.
- Російський корабель зазнав пошкоджень та покинув район чергування в результаті операції ГУР.
ГУР уразило російський корабель-носій ракет “Калібр”
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія “калібрів”.
У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.
