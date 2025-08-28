Бойцы ГУР поразили ракетный корабль РФ — видео

28 августа в результате совместной операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и спецподразделения ГУР "Призраки" в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма поражен малый ракетный корабль государства-агрессорки России проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр.
Главные тезисы
- Совместная операция бойцов ГУР МО Украины и спецподразделения “Призраки” привела к поражению российского ракетного корабля в Азовском море.
- Удар воздушного дрона повредил корабельную РЛС, а спецназовцы атаковали носитель ракет “Калибр”.
- Ракетный корабль РФ получил значительные повреждения и вынужден был покинуть зону дежурства после операции ГУР.
ГУР поразило российский корабль-носитель ракет "Калибр"
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназначители Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали борт носителя "калибров".
В результате ударов российский ракетный корабль, находившийся в зоне потенциального пуска "калибров" в Темрютском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.
