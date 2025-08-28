Унікальна спецоперація ГУР. Експерти розкрили подробиці ураження ракетного корвета РФ
Унікальна спецоперація ГУР. Експерти розкрили подробиці ураження ракетного корвета РФ

Буян-М
Джерело:  Defense Express

Перше в історії успішне ураження корабля FPV-дроном, і це на дальності у понад 350 км - чергове досягнення Сил оборони України.

Головні тези:

  • Українські дрони вперше уразили російський корвет Буян-М, носія ракет Калібр, на дальності понад 350 км.
  • Атака показує безпорадність російських кораблів, оскільки системи протиповітряної оборони корвета не відповідали на загрозу.
  • Ураження корабля мав важливий ефект - виведено з ладу радар, що призводить до обмеженості у виявленні морських та повітряних цілей.

ГУР вперше в історії уразило дроном російський корвет “Буян-М”

Сили оборони України вперше за допомогою FPV-дронів результативно уразили військовий корабель — російський корвет "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калибр".

До цього часу дрони вже атакували катери та судна, але не військові кораблі такого ранга.

Це сталось в Азовському морі у Темрюцькій затоці 28 серпня завдяки майстерності бійців ГУР МОУ. І цей день доволі символічний, бо схоже, саме 28 серпня, але 1952 року відбулось перше бойове використання FPV-дрона.

Зазначимо, що дистанція удару склала понад 350 км. І саме на такій дальності було забезпечено, як управління засобами ураження, так і цілевказання. Бо для атаки ворожого корабля, в першу чергу, необхідно знати де він.

Враховуючи те, що атаку здійснював спецпідрозділ "Примари", який методично знищує ворожі засоби ППО в окупованому Криму, скоріш за все удар був завданий дронами "РУБАКА" та/або UJ-26 "Бобер". У результаті удару, як заявлено ГУР, виведено з ладу РЛС корабля та уражено його у борт.

Водночас, окрім історичного досягнення та відправлення у ремонт носія "Калибр", слід звернути увагу на те, що ця атака показує безпорадність російських кораблів. Бо на відео доволі чітко видно, що "Буян-М" намагається активно маневрувати, тобто його екіпаж знає про загрозу.

Але його засоби протиповітряної оборони — мовчать. При цьому "Буян-М" не може пожалітись на їх обмеженість. Зрештою мова йде про швидкострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дуэт". Його у РФ зробили наприкінці 2000-х років шляхом встановлення у новий "модний" корпус радянської АК-630М1-2 "Рой" з двома шестиствольними гарматами АО-18.

За задумом саме ця система має знищувати не те що дрони — крилаті ракети, вертольоти та літаки. Але на відео не зафіксовано не те що стрільбу з АК 630-М2 "Дуэт", схоже, що установка взагалі не супроводжує загрозу.

І це доволі важливо, бо саме ці корвети по суті є основними для Чорноморського флоту та Каспійської флотилії й загалом мова йде про сім таких кораблів у цих з'єднаннях, а також ще чотирьох таких корветів у складі Балтійського флоту. Також установки АК 630-М2 "Дуэт" встановлені на великих десантних кораблях "Иван Грен" та "Петр Моргунов".

Зрештою варто зазначити, й те, що у результаті ураження українськими дронами російський корвет отримав пошкодження РЛС і мова йде про оглядову МР-352 "Позитив", без якої він "сліпий". Бо цей радар відповідає за виявлення як морських, так і повітряних цілей. А ремонт таких засобів це доволі тривалий процес.

