Уникальная спецоперация ГУР. Эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ

Первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более чем в 350 км - очередное достижение Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Украинские дроны впервые поразили российский корвет Буян-М, носителя ракет Калибр, на дальности более 350 км.
- Атака показывает беспомощность российских кораблей, поскольку системы противовоздушной обороны корвета не отвечали на угрозу.
- Поражение корабля имело важный эффект - выведен из строя радар, что приводит к ограниченности в выявлении морских и воздушных целей.
ГУР впервые в истории поразило дроном российский корвет "Буян-М"
Силы обороны Украины впервые с помощью FPV-дронов поразили военный корабль — российский корвет "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".
К этому времени дроны атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.
Это произошло в Азовском море в Темрютском заливе 28 августа благодаря мастерству бойцов ГУР МОУ. И этот день достаточно символичен, потому что, похоже, именно 28 августа, но в 1952 году произошло первое боевое использование FPV-дрона.
Отметим, что дистанция удара составила более 350 км. И именно на такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание. Ибо для атаки вражеского корабля, в первую очередь, необходимо знать, где он.
Учитывая то, что атаку осуществляло спецподразделение "Призраки", методично уничтожающее вражеские средства ПВО в оккупированном Крыму, скорее всего удар был нанесен дронами "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара, как заявлено ГУР, выведен из строя РЛС корабля и поражен его в борт.
Но его средства противовоздушной обороны молчат. При этом Буян-М не может пожаловаться на их ограниченность. В конце концов, речь идет о быстрострельном артиллерийском комплексе АК 630-М2 "Дуэт". Его в РФ сделали в конце 2000-х годов путём установки в новый "модный" корпус советской АК-630М1-2 "Рой" с двумя шестиствольными пушками АО-18.
По замыслу именно эта система должна уничтожать не только дроны — крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Но на видео не зафиксировано не только стрельбу из АК 630-М2 "Дуэт", похоже, что установка вообще не сопровождает угрозу.
И это довольно важно, потому что именно эти корветы по сути являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии и в целом речь идет о семи таких кораблях в этих соединениях, а также еще четырех таких корветов в составе Балтийского флота. Также установки АК 630-М2 "Дуэт" установлены на больших десантных кораблях "Иван Грен" и "Петр Моргунов".
В конце концов, стоит отметить, и то, что в результате поражения украинскими дронами российский корвет получил повреждение РЛС и речь идет об обзорной МР-352 "Позитив", без которой он "слеп". Ибо этот радар отвечает за обнаружение как морских, так и воздушных целей. А ремонт таких средств — это довольно длительный процесс.
