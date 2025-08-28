Уникальная спецоперация ГУР. Эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Уникальная спецоперация ГУР. Эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ

корвет
Read in English
Читати українською
Источник:  Defense Express

Первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более чем в 350 км - очередное достижение Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Украинские дроны впервые поразили российский корвет Буян-М, носителя ракет Калибр, на дальности более 350 км.
  • Атака показывает беспомощность российских кораблей, поскольку системы противовоздушной обороны корвета не отвечали на угрозу.
  • Поражение корабля имело важный эффект - выведен из строя радар, что приводит к ограниченности в выявлении морских и воздушных целей.

ГУР впервые в истории поразило дроном российский корвет "Буян-М"

Силы обороны Украины впервые с помощью FPV-дронов поразили военный корабль — российский корвет "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

К этому времени дроны атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.

Это произошло в Азовском море в Темрютском заливе 28 августа благодаря мастерству бойцов ГУР МОУ. И этот день достаточно символичен, потому что, похоже, именно 28 августа, но в 1952 году произошло первое боевое использование FPV-дрона.

Отметим, что дистанция удара составила более 350 км. И именно на такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание. Ибо для атаки вражеского корабля, в первую очередь, необходимо знать, где он.

Учитывая то, что атаку осуществляло спецподразделение "Призраки", методично уничтожающее вражеские средства ПВО в оккупированном Крыму, скорее всего удар был нанесен дронами "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара, как заявлено ГУР, выведен из строя РЛС корабля и поражен его в борт.

В то же время, кроме исторического достижения и отправки в ремонт носителя "Калибр", следует обратить внимание на то, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей. Потому что на видео достаточно ясно видно, что "Буян-М" пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе.

Но его средства противовоздушной обороны молчат. При этом Буян-М не может пожаловаться на их ограниченность. В конце концов, речь идет о быстрострельном артиллерийском комплексе АК 630-М2 "Дуэт". Его в РФ сделали в конце 2000-х годов путём установки в новый "модный" корпус советской АК-630М1-2 "Рой" с двумя шестиствольными пушками АО-18.

По замыслу именно эта система должна уничтожать не только дроны — крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Но на видео не зафиксировано не только стрельбу из АК 630-М2 "Дуэт", похоже, что установка вообще не сопровождает угрозу.

И это довольно важно, потому что именно эти корветы по сути являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии и в целом речь идет о семи таких кораблях в этих соединениях, а также еще четырех таких корветов в составе Балтийского флота. Также установки АК 630-М2 "Дуэт" установлены на больших десантных кораблях "Иван Грен" и "Петр Моргунов".

В конце концов, стоит отметить, и то, что в результате поражения украинскими дронами российский корвет получил повреждение РЛС и речь идет об обзорной МР-352 "Позитив", без которой он "слеп". Ибо этот радар отвечает за обнаружение как морских, так и воздушных целей. А ремонт таких средств — это довольно длительный процесс.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР уничтожили военный катер РФ на оккупированной Херсонщине — видео
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало военных РФ, совершавших преступления в Буче
ГУР
Что известно о новой успешной операции ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР поразили ракетный корабль РФ — видео
ГУР
корабль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?