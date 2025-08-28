Уникальная спецоперация ГУР. Эксперты раскрыли подробности поражения ракетного корвета РФ

Первое в истории успешное поражение корабля FPV-дроном, и это на дальности более чем в 350 км - очередное достижение Сил обороны Украины.

ГУР впервые в истории поразило дроном российский корвет "Буян-М"

Силы обороны Украины впервые с помощью FPV-дронов поразили военный корабль — российский корвет "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

К этому времени дроны атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.

Это произошло в Азовском море в Темрютском заливе 28 августа благодаря мастерству бойцов ГУР МОУ. И этот день достаточно символичен, потому что, похоже, именно 28 августа, но в 1952 году произошло первое боевое использование FPV-дрона.

Отметим, что дистанция удара составила более 350 км. И именно на такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание. Ибо для атаки вражеского корабля, в первую очередь, необходимо знать, где он.

Учитывая то, что атаку осуществляло спецподразделение "Призраки", методично уничтожающее вражеские средства ПВО в оккупированном Крыму, скорее всего удар был нанесен дронами "РУБАКА" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара, как заявлено ГУР, выведен из строя РЛС корабля и поражен его в борт.

В то же время, кроме исторического достижения и отправки в ремонт носителя "Калибр", следует обратить внимание на то, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей. Потому что на видео достаточно ясно видно, что "Буян-М" пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе. Поделиться

Но его средства противовоздушной обороны молчат. При этом Буян-М не может пожаловаться на их ограниченность. В конце концов, речь идет о быстрострельном артиллерийском комплексе АК 630-М2 "Дуэт". Его в РФ сделали в конце 2000-х годов путём установки в новый "модный" корпус советской АК-630М1-2 "Рой" с двумя шестиствольными пушками АО-18.

По замыслу именно эта система должна уничтожать не только дроны — крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Но на видео не зафиксировано не только стрельбу из АК 630-М2 "Дуэт", похоже, что установка вообще не сопровождает угрозу.

И это довольно важно, потому что именно эти корветы по сути являются основными для Черноморского флота и Каспийской флотилии и в целом речь идет о семи таких кораблях в этих соединениях, а также еще четырех таких корветов в составе Балтийского флота. Также установки АК 630-М2 "Дуэт" установлены на больших десантных кораблях "Иван Грен" и "Петр Моргунов".