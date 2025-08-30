Бійці ГУР знищили підземний склад вибухівки у Тульській області РФ — джерела

У ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки Міноборони України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у Тульській області РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.
Головні тези:
- Сили ГУР Міноборони України атакували підземний склад вибухівок у Тульській області РФ.
- Російський склад у Тульській області містив піроксиліновий порох, використовуваний у боєприпасах.
- Після атаки локальні жителі почули гучні вибухи, але жертв та руйнувань не зафіксовано.
ГУР знищила російський склад з вибухівкою на Тульщині
За даними джерел, на захищеному складі зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).
Як свідчать місцеі пабліки, місцеві жителі чули гучні вибухи, а за тим до місця події вирушили пожежні машини та карети швидкої допомоги.
У військовій розвідці зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території держави-агресора.
