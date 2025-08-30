Бійці ГУР знищили підземний склад вибухівки у Тульській області РФ — джерела
Бійці ГУР знищили підземний склад вибухівки у Тульській області РФ — джерела

бавовна
Джерело:  online.ua

У ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки Міноборони України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у Тульській області РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.

Головні тези:

  • Сили ГУР Міноборони України атакували підземний склад вибухівок у Тульській області РФ.
  • Російський склад у Тульській області містив піроксиліновий порох, використовуваний у боєприпасах.
  • Після атаки локальні жителі почули гучні вибухи, але жертв та руйнувань не зафіксовано.

ГУР знищила російський склад з вибухівкою на Тульщині

За даними джерел, на захищеному складі зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).

Як свідчать місцеі пабліки, місцеві жителі чули гучні вибухи, а за тим до місця події вирушили пожежні машини та карети швидкої допомоги.

В Олексині уламки БПЛА впали на території виробничого підприємства. Оперативні служби працюють. За попередніми даними жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

У військовій розвідці зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території держави-агресора.

