Кіберпартизани ГУР показали на російському TV відео про справжні "здобутки СВО" — джерела

Увечері 24 серпня, у День Незалежності України, на російському телебаченні продемонстрували відео про справжні втрати армії РФ у війні проти України. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Кіберпартизани ГУР показали росіянами справжні “здобутки СВО”

Місцевим кіберпартизанам вдалося зламати російського провайдера "№ 3" і вивести на екрани відео про реальні результати війни РФ проти України відразу на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, аби тим було складніше перервати трансляцію відео.

У результаті щонайменше 50 тисячам абонентів з Москви та інших регіонів РФ у вечірній прайм-тайм понад три години поспіль демонстрували вибухи на російських нафтопереробних заводах і місця поховань російських солдатів.

Для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах, — повідомили джерела у ГУР. Поширити

За словами джерел у ГУР, такі кібератаки дозволяють донести росіянам правду про війну, яка відрізняється від офіційної пропаганди Кремля.