Мілітаризують українських дітей на ТОТ— у ГУР назвали імена 7 злочинців

ГУР МО України у розділі “Викрадачі дітей” на порталі War&Sanctions публікує дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.
Головні тези:
- ГУР розкрила імена 7 злочинців і три організації, які мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
- Росія веде культурний геноцид шляхом примусової інтеграції українських дітей у російське суспільство та військово-патріотичне виховання.
- Ця діяльність має на меті легалізацію окупації та формування мобілізаційного ресурсу для майбутніх воєн Кремля за допомогою маніпулювання дітьми.
ГУР опублікувало імена 7 злочинців, які мілітаризують українських дітей на ТОТ
Держава-агресорка РФ продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України.
Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля.
Серед опублікованих сьогодні фігурантів:
керівництво спортивних клубів “Сила Донбасу“ та “Спартак”;
керівництво руху “Юнармія”;
представники окупаційної та регіональної влади РФ;
очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.
Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону “War&Sanctions”, який відбувся в травні.
Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.
