Мілітаризують українських дітей на ТОТ— у ГУР назвали імена 7 злочинців
Категорія
Україна
Дата публікації

Мілітаризують українських дітей на ТОТ— у ГУР назвали імена 7 злочинців

ГУР
ТОТ
Read in English

ГУР МО України у розділі “Викрадачі дітей” на порталі War&Sanctions публікує дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.

Головні тези:

  • ГУР розкрила імена 7 злочинців і три організації, які мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
  • Росія веде культурний геноцид шляхом примусової інтеграції українських дітей у російське суспільство та військово-патріотичне виховання.
  • Ця діяльність має на меті легалізацію окупації та формування мобілізаційного ресурсу для майбутніх воєн Кремля за допомогою маніпулювання дітьми.

ГУР опублікувало імена 7 злочинців, які мілітаризують українських дітей на ТОТ

Держава-агресорка РФ продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України.

Зокрема Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного “виховання”.

Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

  • керівництво спортивних клубів “Сила Донбасу“ та “Спартак”;

  • керівництво руху “Юнармія”;

  • представники окупаційної та регіональної влади РФ;

  • очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону “War&Sanctions”, який відбувся в травні.

Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Промивка мізків" та мілітаризація. Росія ввела експрес-курс для українських дітей з ТОТ
Діти
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія розробила додаток Max для тотального інтернет-контролю населення — як це працює
контроль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ змушують жителів ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун
окупант

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?