Мілітаризують українських дітей на ТОТ— у ГУР назвали імена 7 злочинців

ГУР МО України у розділі “Викрадачі дітей” на порталі War&Sanctions публікує дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.

ГУР опублікувало імена 7 злочинців, які мілітаризують українських дітей на ТОТ

Держава-агресорка РФ продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України.

Зокрема Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного “виховання”. Поширити

Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

керівництво спортивних клубів “Сила Донбасу“ та “Спартак”;

керівництво руху “Юнармія”;

представники окупаційної та регіональної влади РФ;

очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про зазначених осіб та ці організації були отримані від учасників хакатону “War&Sanctions”, який відбувся в травні.

Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини.