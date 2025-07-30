Росія розробила додаток Max для тотального інтернет-контролю населення — як це працює

Кремль призначив компанію VK розробником національного месенджера. Так з'явився додаток Max, який об'єднує месенджер, фінансові сервіси та доступ до держпослуг.

Росія розробила додаток Max для “цифрового суверенітету” і контролю

На думку аналітиків, запуск Max дає Кремлю інструменти для масштабного контролю над інтернет-активністю громадян. Застосунок не використовує наскрізне шифрування, що робить його вразливим для стеження.

Росія давно прагне до так званого "цифрового суверенітету" — відмови від західних технологій. Моделлю для Кремля слугує Китай, де весь цифровий простір перебуває під контролем держави.

Max створює прецедент, за якого один застосунок стане "всім одразу" — месенджером, банком, паспортом і перепусткою на фестиваль. Це дасть змогу Кремлю централізувати контроль за громадянами.

З 2022 року Росія посилила тиск на іноземні цифрові платформи. Було заблоковано Facebook, Instagram і X, обмежено доступ до YouTube і TikTok.

У липні влада зафіксувала рекордні 2 591 відключення мобільного інтернету. Влада стверджує, що це пов'язано із захистом від українських дронів, але правозахисники вбачають у цьому цензуру.

Макс створюється компанією VK, яка через Газпром і афілійованих акціонерів повністю контролюється державою. Генеральний директор VK Володимир Кирієнко — син одного з найближчих соратників Путіна. Поширити

Більшість голосуючих акцій VK контролюються структурами Юрія Ковальчука — банкіра, якого Мінфін США назвав "особистим банкіром Путіна". Через VK Кремль отримує доступ до величезного масиву користувацьких даних.

Макс — це не просто новий додаток, а спроба Кремля переписати цифрову реальність. З 2011 року, після протестів, організованих через Facebook і VK, влада РФ почала послідовно зачищати онлайн-простір.

У 2019 році було ухвалено закон, що дозволяє фільтрувати інтернет-трафік, а тепер Москва може повністю ізолювати країну від глобального інтернету. На думку експертів, Max — це не шлях до цифрового суверенітету, а руйнування колишнього інтернету.

Попри підтримку влади, додаток Max навряд чи швидко стане популярним. На думку аналітиків, росіяни поки що використовуватимуть його тільки для доступу до державних сервісів.