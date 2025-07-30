Росія розробила додаток Max для тотального інтернет-контролю населення — як це працює
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Світ
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Росія розробила додаток Max для тотального інтернет-контролю населення — як це працює

контроль
Джерело:  Bloomberg

Кремль призначив компанію VK розробником національного месенджера. Так з'явився додаток Max, який об'єднує месенджер, фінансові сервіси та доступ до держпослуг.

Головні тези:

  • Розроблений Росією додаток Max об'єднує месенджер, фінансові сервіси та доступ до держпослуг, створюючи інструмент для тотального контролю над інтернет-активністю громадян.
  • Max не використовує наскрізне шифрування, що робить його вразливим для стеження та перегляду особистої інформації.
  • Застосунок створює прецедент для централізованого контролю за громадянами, надаючи Кремлю доступ до величезного масиву користувацьких даних.

Росія розробила додаток Max для “цифрового суверенітету” і контролю

На думку аналітиків, запуск Max дає Кремлю інструменти для масштабного контролю над інтернет-активністю громадян. Застосунок не використовує наскрізне шифрування, що робить його вразливим для стеження.

Росія давно прагне до так званого "цифрового суверенітету" — відмови від західних технологій. Моделлю для Кремля слугує Китай, де весь цифровий простір перебуває під контролем держави.

Max створює прецедент, за якого один застосунок стане "всім одразу" — месенджером, банком, паспортом і перепусткою на фестиваль. Це дасть змогу Кремлю централізувати контроль за громадянами.

З 2022 року Росія посилила тиск на іноземні цифрові платформи. Було заблоковано Facebook, Instagram і X, обмежено доступ до YouTube і TikTok.

У липні влада зафіксувала рекордні 2 591 відключення мобільного інтернету. Влада стверджує, що це пов'язано із захистом від українських дронів, але правозахисники вбачають у цьому цензуру.

Макс створюється компанією VK, яка через Газпром і афілійованих акціонерів повністю контролюється державою. Генеральний директор VK Володимир Кирієнко — син одного з найближчих соратників Путіна.

Більшість голосуючих акцій VK контролюються структурами Юрія Ковальчука — банкіра, якого Мінфін США назвав "особистим банкіром Путіна". Через VK Кремль отримує доступ до величезного масиву користувацьких даних.

Макс — це не просто новий додаток, а спроба Кремля переписати цифрову реальність. З 2011 року, після протестів, організованих через Facebook і VK, влада РФ почала послідовно зачищати онлайн-простір.

У 2019 році було ухвалено закон, що дозволяє фільтрувати інтернет-трафік, а тепер Москва може повністю ізолювати країну від глобального інтернету. На думку експертів, Max — це не шлях до цифрового суверенітету, а руйнування колишнього інтернету.

Попри підтримку влади, додаток Max навряд чи швидко стане популярним. На думку аналітиків, росіяни поки що використовуватимуть його тільки для доступу до державних сервісів.

Найближчими роками люди будуть його завантажувати, але не стануть використовувати як основний месенджер, — вважає засновник Roskomsvoboda Саркіс Дарбінян. Однак з часом тиск влади може змінити ситуацію.

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