Росія різко пришвидшила виробництво шахедів у "Алабузі" для ударів по Україні

Супутникові знімки свідчать про те, що виробництво "Шахедів" на заводі "Алабуга" в Росії різко пришвидшилося.

Росія максимально масштабувала виробництво шахедів

За інформацією журналістів, на території заводу стрімко почали зводитися нові будівлі. На думку експертів, йдеться про гуртожитки та виробничі приміщення.

Також з'явилися докази того, що підприємство залучає підлітків не лише до складання дронів, а й до будівельних робіт.

У виданні нагадали, що "Алабуга", яка майже три роки виготовляла іранські дрони типу "Шахед", тепер перейшла до повністю локалізованого виробництва та не є частиною іранської франшизи.

Крім того, розширення відбувається настільки швидко, що, як вважають експерти, кінцевою метою підприємства може стати масове виробництво безпілотників для експорту по всьому світу. Поширити

Крім того, у 2023 році завод почав випускати дешевші версії, які були призначені для використання як приманка (йдеться про дрони "Гербера").

За словами аналітиків, які досліджували супутникові знімки, після завершення будівництва нових житлових приміщень, росіяни зможуть розмістити до 40 тисяч робітників. Тому це означатиме суттєве збільшення виробництва БпЛА.

“Алабуга”

Водночас у грудні телеканал CNN повідомляв, що з січня по вересень 2024 року "Алабуга" виготовила понад 5700 безпілотників, що вдвічі перевищує кількість, яку було вироблено за весь 2023 рік.

Своєю чергою джерела в українській розвідці повідомили, що у 2024 році підприємство планувало виготовити 10 тисяч безпілотників-пасток "Гербера".

Також експерти вважають, що, швидше за все, на об'єкті не лише складають безпілотники, а й виготовляють їх повністю.

Ми припускали, що двигун можуть зібрати в "Алабузі", але для деталей, що вимагають ливарного виробництва, вони уклали контракти з зовнішніми підрядниками. (Тепер) схоже, що в самій Алабузі у них є кілька печей або невеликий ливарний цех, — підкреслив колишній інспектор ООН з озброєнь Девід Олбрайт. Поширити

Аналітики наголосили, що інші країни виробляють власні версії "Шахеда", однак російські аналоги перебувають на найсучаснішому рівні, зокрема у плані засобів електронної протидії.