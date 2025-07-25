Россия резко ускорила производство шахедов в "Алабуге" для ударов по Украине

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось.

Россия максимально масштабировала производство шахедов

По информации журналистов, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания.

Также появились доказательства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке дронов, но и к строительным работам.

В издании напомнили, что "Алабуга", почти три года изготовлявшая иранские дроны типа "Шахед", теперь перешла к полностью локализованному производству и не является частью иранской франшизы.

Кроме того, расширение происходит настолько быстро, что, по мнению экспертов, конечной целью предприятия может стать массовое производство беспилотников для экспорта по всему миру. Поделиться

Кроме того, в 2023 году завод начал выпускать более дешевые версии, которые были предназначены для использования в качестве приманки (речь идет о дронах "Гербера").

По словам аналитиков, исследовавших спутниковые снимки, после завершения строительства новых жилых помещений, россияне смогут разместить до 40 тысяч рабочих. Поэтому это означает существенное увеличение производства БпЛА.

"Алабуга"

В декабре телеканал CNN сообщал, что с января по сентябрь 2024 года "Алабуга" изготовила более 5700 беспилотников, что вдвое превышает количество, которое было произведено за весь 2023 год.

В свою очередь источники в украинской разведке сообщили, что в 2024 году предприятие планировало изготовить 10 тысяч беспилотников-ловушек "Гербера".

Также эксперты считают, что, скорее всего, на объекте не только составляют беспилотники, но и производят их полностью.

Мы предполагали, что двигатель могут собрать в "Алабуге", но для деталей, требующих литейного производства, они заключили контракты с внешними подрядчиками. (Теперь) похоже, что в самой Алабуге у них несколько печей или небольшой литейный цех, — подчеркнул бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт. Поделиться

Аналитики подчеркнули, что другие страны производят собственные версии "Шахеда", однако российские аналоги находятся на самом современном уровне, в том числе в плане средств электронного противодействия.