Россия резко ускорила производство шахедов в "Алабуге" для ударов по Украине

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось.
Главные тезисы
- Производство 'Шахедов' на заводе “Алабуга” в России резко ускорилось по данным спутниковых снимков.
- Расширение предприятия может быть связано с массовым производством беспилотников для экспорта.
- Завод начал выпуск более дешевых версий дронов 'Гербера' для использования в качестве приманки.
Россия максимально масштабировала производство шахедов
По информации журналистов, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания.
Также появились доказательства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке дронов, но и к строительным работам.
В издании напомнили, что "Алабуга", почти три года изготовлявшая иранские дроны типа "Шахед", теперь перешла к полностью локализованному производству и не является частью иранской франшизы.
Кроме того, в 2023 году завод начал выпускать более дешевые версии, которые были предназначены для использования в качестве приманки (речь идет о дронах "Гербера").
По словам аналитиков, исследовавших спутниковые снимки, после завершения строительства новых жилых помещений, россияне смогут разместить до 40 тысяч рабочих. Поэтому это означает существенное увеличение производства БпЛА.
В декабре телеканал CNN сообщал, что с января по сентябрь 2024 года "Алабуга" изготовила более 5700 беспилотников, что вдвое превышает количество, которое было произведено за весь 2023 год.
В свою очередь источники в украинской разведке сообщили, что в 2024 году предприятие планировало изготовить 10 тысяч беспилотников-ловушек "Гербера".
Также эксперты считают, что, скорее всего, на объекте не только составляют беспилотники, но и производят их полностью.
Аналитики подчеркнули, что другие страны производят собственные версии "Шахеда", однако российские аналоги находятся на самом современном уровне, в том числе в плане средств электронного противодействия.
Так что я думаю, что это станет серьезным аргументом в пользу покупки, — добавил Олбрайт.
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