Воздушный террор Украины. Россия значительно масштабировала производство шахедов

За последний год на российских заводах увеличилось производство ударных беспилотников, с помощью которых враг каждый день атакует украинские города и в последнее время речь идет об их рекордном количестве.

Россия значительно масштабировала производство шахедов для террора Украины

Согласно данным Центра информационной устойчивости, с начала 2025 года более 24 тысяч российских беспилотников уже атаковали украинские города.

9 июля Россия атаковала территорию Украины таким количеством беспилотников, которую она запускала за весь июль 2024 года.

Они постоянно бьют новые рекорды, — заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Поделиться

Самую масштабную атаку по Украине 9 июля России помогло выполнить и соглашение, которое было подписано с Ираном еще в ноябре 2022 года. Тогда стороны договорились о производстве и закупке иранских ударных беспилотников Shahed на территории России.

В недавнем отчете некоммерческой организации C4ADS, занимающейся исследованием нелегальных сетей по всему миру, была обнародована информация, что Россия заплатила 1,75 миллиарда долларов Ирану за технологию Shahed, оборудование, исходный код и 6000 беспилотников.

Указывается, что в 2022 году Россия уже использовала значительную часть своих запасов ракет дальнего радиуса действия, а дешевые иранские беспилотники стали альтернативой, что позволило Москве продолжать воздушные атаки по Украине.

Аналитики называют разную стоимость производства одного беспилотника типа "шахед" для России — от 35 тыс долл до 60 тыс долл. Поделиться

В начале модели поставлялись непосредственно из Ирана, но впоследствии Россия овладела разными элементами производственной цепочки. В Татарстане были расширены производственные мощности в особой экономической зоне "Алабуга", где производится производство этих беспилотников. Работники, которых нанимали из Африки, использовали китайские комплектующие, а также использовались логистические сети, настроенные Ираном во времена многолетнего противостояния с Западом.

Хотя украинские беспилотники и наносили удары по этому объекту, но России удалось продолжить работу по производству "шахедов". Согласно данным украинской разведки, после этих атак часть работ враг перевел на другие объекты по всей территории России.

Москва также улучшила оригинальную конструкцию иранских беспилотников, благодаря чему они стали быстрее и тише.

У Украины есть официальные данные, что в настоящее время Россия производит более 5 тыс. таких беспилотников дальнего радиуса действия и приманок каждый месяц. Указывается, что некоторые из этих БПЛА могут пролететь 2500 километров до своей цели.

Однако, по словам Игната, украинской противовоздушной обороне каждый раз удается все лучше распознавать такие дроны-приманки, поскольку они имеют отличия во внешнем виде, звуки с "шахедами". Чтобы вывести из строя, Украина использует только средства радиоэлектронной борьбы.