Россия нанесла удары шахедами по Запорожью и Харькову — есть пострадавшие

Российская армия утром 7 июля дронами атаковала город Запорожье и область. Уже известно о 10 пострадавших. Также получил повторный дроновый удар Харьков. Там ранены 11 человек.

Россия атаковала Харьков и Запорожье

На 10.54 известно о 3 раненых в Холодногорском районе Харькова. Об этом пишет начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Из них 2 — в тяжелом состоянии. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

На местах работают медики и все профильные службы.

Позже количество раненых в Харькове увеличилось до 11 человек.

Около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для Запорожья и области. А уже в 10:20 местные власти сообщили, что из-за атаки дронов в Запорожье раздавались взрывы.

Враг атакует Запорожье БПЛА. Предварительно разрушены и ранены. До отбоя будьте в безопасности, — предупредил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. Поделиться

Впоследствии он уточнил, что предварительно, по меньшей мере, десять человек пострадали в результате атаки вражеских дронов на Запорожье.

Позже Федоров уточнил, что враг нанес шесть ударов шахедами по Запорожью.