Россия нанесла удары шахедами по Запорожью и Харькову — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удары шахедами по Запорожью и Харькову — есть пострадавшие

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Российская армия утром 7 июля дронами атаковала город Запорожье и область. Уже известно о 10 пострадавших. Также получил повторный дроновый удар Харьков. Там ранены 11 человек.

Главные тезисы

  • Сегодня утром 7 июля российская армия нанесла удары дронами по Запорожью и Харькову, что привело к пострадавшим среди мирных жителей.
  • В Харькове ранены 11 человек, из них двое в тяжелом состоянии, а в Запорожье по меньшей мере 10 человек стали жертвами атак дронов.

Россия атаковала Харьков и Запорожье

На 10.54 известно о 3 раненых в Холодногорском районе Харькова. Об этом пишет начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Из них 2 — в тяжелом состоянии.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

На местах работают медики и все профильные службы.

Позже количество раненых в Харькове увеличилось до 11 человек.

Около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для Запорожья и области. А уже в 10:20 местные власти сообщили, что из-за атаки дронов в Запорожье раздавались взрывы.

Враг атакует Запорожье БПЛА. Предварительно разрушены и ранены. До отбоя будьте в безопасности, — предупредил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Впоследствии он уточнил, что предварительно, по меньшей мере, десять человек пострадали в результате атаки вражеских дронов на Запорожье.

Позже Федоров уточнил, что враг нанес шесть ударов шахедами по Запорожью.

Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.

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