Россия нанесла удары шахедами по Запорожью и Харькову — есть пострадавшие

Российская армия утром 7 июля дронами атаковала город Запорожье и область. Уже известно о 10 пострадавших. Также получил повторный дроновый удар Харьков. Там ранены 11 человек.
Главные тезисы
- Сегодня утром 7 июля российская армия нанесла удары дронами по Запорожью и Харькову, что привело к пострадавшим среди мирных жителей.
- В Харькове ранены 11 человек, из них двое в тяжелом состоянии, а в Запорожье по меньшей мере 10 человек стали жертвами атак дронов.
Россия атаковала Харьков и Запорожье
На 10.54 известно о 3 раненых в Холодногорском районе Харькова. Об этом пишет начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
На местах работают медики и все профильные службы.
Позже количество раненых в Харькове увеличилось до 11 человек.
Около 10:00 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для Запорожья и области. А уже в 10:20 местные власти сообщили, что из-за атаки дронов в Запорожье раздавались взрывы.
Впоследствии он уточнил, что предварительно, по меньшей мере, десять человек пострадали в результате атаки вражеских дронов на Запорожье.
Позже Федоров уточнил, что враг нанес шесть ударов шахедами по Запорожью.
Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.
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