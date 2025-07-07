Росія завдала ударів шахедами по Запоріжжю та Харкову — є постраждалі

Російська армія вранці 7 липня дронами атакувала місто Запоріжжя та область. Вже відомо про щонайменше 10 постраждалих. Також зазнав повторного дронового удару Харків. Там поранено 11 людей.
Головні тези:
- Російська армія застосувала дрони для атак на міста Запоріжжя та Харків.
- Жертвами атак стали десятки мирних жителів, атаковані будівлі та інфраструктура.
Росія атакувала Харків і Запоріжжя
На 10.54 відомо про 3 поранених у Холодногірському районі Харкова. Про це пише начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На місцях працюють медики та всі профільні служби.
Пізніше кількість поранених у Харкові збільшилася до 11 осіб.
Близько 10:00 Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для міста Запоріжжя та області. А вже о 10:20 місцева влада повідомила, що через атаку дронів у Запоріжжі лунали вибухи.
Згодом він уточнив, що попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя.
Пізніше Федоров уточнив, що ворог завдав шість ударів шахедами по Запоріжжю.
Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-