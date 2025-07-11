Повітряний терор України. Росія значно масштабувала виробництво шахедів

За останній рік на російських заводах збільшилося виробництво ударних безпілотників, за допомогою яких ворог щодня атакує українські міста й останнім часом мова йде про їх рекордну кількість.

Росія значно масштабувала виробництво шахедів для терору України

Згідно з даними Центру інформаційної стійкості, з початку 2025 року більш ніж 24 тисячі російських безпілотників вже атакували українські міста.

Зазначається, що 9 липня Росія атакувала територію України такою кількістю безпілотників, яку вона запускала за весь липень 2024 року.

Вони постійно б’ють нові рекорди, — заявив речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат. Поширити

Наймасштабнішу атаку по Україні 9 липня Росії допомогла виконати й угода, яку було підписано з Іраном ще в листопаді 2022 року. Тоді сторони домовилися про виробництво та закупівлю іранських ударних безпілотників Shahed на території Росії.

В нещодавньому звіті некомерційної організації C4ADS, що займається дослідженням нелегальних мереж по всьому світу, було оприлюднено інформацію, що Росія заплатила 1,75 мільярда доларів Ірану за технологію Shahed, обладнання, вихідний код і 6000 безпілотників.

Вказується, що тоді у 2022 році Росія вже використала значну частину своїх запасів ракет дальнього радіусу дії, а дешеві іранські безпілотники стали альтернативою, що дозволило Москві продовжувати повітряні атаки по Україні.

Аналітики називають різну вартість виробництва одного безпілотника типу "шахед" для Росії — від 35 тис дол до 60 тис дол. Поширити

На початку моделі постачалися безпосередньо з Ірану, але згодом Росія опанувала різні елементи виробничого ланцюжка. У Татарстані було розширено виробничі потужності в особливій економічній зоні "Алабуга", де відбувається виробництво цих безпілотників. Працівники, яких наймали з Африки, використовували китайські комплектуючі, а також використовувалися логістичні мережі, які Іран налаштував за часи багаторічного протистояння з Заходом.

Хоча українські безпілотники й завдавали ударів по цьому об’єкту, але Росії вдалося продовжити роботу з виробництва "шахедів". Згідно з даними української розвідки, після цих атак частину робіт ворог перевів на інші об’єкти по всій території Росії.

Москва також покращила оригінальну конструкцію іранських безпілотників, завдяки чому вони стали швидкішими та тихішими. Шляхом цього збільшилася їх маневровість та вдалося максимізувати шкоду від їхніх ударів.

Україна має офіційні дані, що наразі Росія виробляє понад 5 тис таких безпілотників далекого радіусу дії та приманок кожного місяця. Вказується, що деякі з цих БПЛА можуть пролетіти 2 500 кілометрів до своєї цілі.

Однак, за словами Ігната, українській протиповітряній обороні щоразу вдається все краще розпізнавати такі дрони-приманки, оскільки вони мають відмінності у зовнішньому вигляді, звуці з "шахедами". Щоб вивести їх з ладу, Україна використовує тільки засоби радіоелектронної боротьби.