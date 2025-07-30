Россия разработала приложение Max для тотального интернет-контроля населения — как это работает
Категория
Мир
Дата публикации

Россия разработала приложение Max для тотального интернет-контроля населения — как это работает

контроль
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Источник:  Bloomberg

Кремль назначил компанию VK разработчиком национального мессенджера. Так появилось приложение Max, объединяющее мессенджер, финансовые сервисы и доступ к госуслугам.

Главные тезисы

  • Приложение Max объединяет мессенджер, финансовые сервисы и госуслуги, создавая инструмент для тотального контроля над интернет-активностью граждан.
  • Max не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежения и просмотра личной информации, что вызывает опасения у правозащитников.
  • Эксперты считают, что разработка Max ставит под угрозу свободу онлайн и является попыткой Кремля установить централизованный контроль над гражданами.

Россия разработала приложение Max для "цифрового суверенитета" и контроля

По мнению аналитиков, запуск Max предоставляет Кремлю инструменты для масштабного контроля над интернет-активностью граждан. Применение не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежения.

Россия давно стремится к так называемому "цифровому суверенитету" — отказу от западных технологий. Моделью для Кремля служит Китай, где все цифровое пространство находится под контролем государства.

Max создает прецедент, при котором одно приложение станет "всем сразу" — мессенджером, банком, паспортом и пропуском на фестиваль. Это позволит Кремлю централизовать контроль за гражданами.

С 2022 года Россия усилила давление на иностранные цифровые платформы. Были заблокированы Facebook, Instagram и X, ограничен доступ к YouTube и TikTok.

В июле власти зафиксировали рекордные 2 591 отключения мобильного интернета. Власти утверждают, что это связано с защитой от украинских дронов, но правозащитники видят в этом цензуру.

Макс создается компанией VK, которая через Газпром и аффилированных акционеров полностью контролируется государством. Генеральный директор VK Владимир Кириенко — сын одного из ближайших соратников Путина.

Большинство голосующих акций VK контролируются структурами Юрия Ковальчука — банкира, которого Минфин США назвал "личным банкиром Путина". Через VK Кремль получает доступ к огромному массиву пользовательских данных.

Макс — это не просто новое приложение, а попытка Кремля переписать цифровую реальность. С 2011 года, после протестов, организованных через Facebook и VK, власти РФ начали последовательно зачищать онлайн-пространство.

В 2019 году был принят закон, разрешающий фильтровать интернет-трафик, а теперь Москва может полностью изолировать страну от глобального интернета. По мнению экспертов, Max — это не путь к цифровому суверенитету, а разрушение прежнего интернета.

Несмотря на поддержку властей, приложение Max вряд ли быстро станет популярным. По мнению аналитиков, россияне пока будут использовать его только для доступа к государственным сервисам.

В ближайшие годы люди будут его загружать, но не станут использовать в качестве основного мессенджера, — считает основатель Roskomsvoboda Саркис Дарбинян. Однако со временем давление власти может изменить ситуацию.

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