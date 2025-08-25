Милитаризуют украинских детей на ВОТ — у ГУР назвали имена 7 преступников

ГУР МО Украины в разделе "Похитители детей" на портале War&Sanctions публикует данные о семи лицах и трех организациях, которые осуществляют милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях Украины, а также способствуют незаконному оформлению опеки над ними российскими семьями.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины опубликовал данные о семи лицах и трех организациях, занимающихся милитаризацией украинских детей на временно оккупированных территориях.
- Россия осуществляет культурный геноцид посредством принудительной интеграции украинских детей в российское общество и военно-патриотическое воспитание.
- Целью этой деятельности является легализация оккупации и формирование мобилизационного ресурса для будущих войн Кремля с помощью манипулирования детьми.
ГУР опубликовало имена 7 преступников, милитаризирующих украинских детей на ВОТ
Государство-агрессор РФ продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины.
Разрушая их национальную идентичность и навязывая искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет эти дети пополнят мобилизационный ресурс для будущих войн Кремля.
Среди опубликованных сегодня фигурантов:
руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак";
руководство движения "Юнармия";
представители оккупационных и региональных властей РФ;
глава проекта по содействию усыновлению украинских детей.
Данные об указанных лицах и эти организации были получены от участников состоявшегося в мае хакатона “War&Sanctions”.
Идентификация организаторов и исполнителей преступлений — первый шаг на пути установления справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления.
