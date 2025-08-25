Милитаризуют украинских детей на ВОТ — у ГУР назвали имена 7 преступников
Милитаризуют украинских детей на ВОТ — у ГУР назвали имена 7 преступников

ГУР
ВОТ
ГУР МО Украины в разделе "Похитители детей" на портале War&Sanctions публикует данные о семи лицах и трех организациях, которые осуществляют милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях Украины, а также способствуют незаконному оформлению опеки над ними российскими семьями.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины опубликовал данные о семи лицах и трех организациях, занимающихся милитаризацией украинских детей на временно оккупированных территориях.
  • Россия осуществляет культурный геноцид посредством принудительной интеграции украинских детей в российское общество и военно-патриотическое воспитание.
  • Целью этой деятельности является легализация оккупации и формирование мобилизационного ресурса для будущих войн Кремля с помощью манипулирования детьми.

ГУР опубликовало имена 7 преступников, милитаризирующих украинских детей на ВОТ

Государство-агрессор РФ продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины.

В частности, Россия проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей с временно оккупированных территорий Украины в российское общество и по их военно-патриотическому и идеологическому “воспитанию”.

Разрушая их национальную идентичность и навязывая искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет эти дети пополнят мобилизационный ресурс для будущих войн Кремля.

Среди опубликованных сегодня фигурантов:

  • руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак";

  • руководство движения "Юнармия";

  • представители оккупационных и региональных властей РФ;

  • глава проекта по содействию усыновлению украинских детей.

Данные об указанных лицах и эти организации были получены от участников состоявшегося в мае хакатона “War&Sanctions”.

Идентификация организаторов и исполнителей преступлений — первый шаг на пути установления справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления.

