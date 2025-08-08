Оккупанты РФ заставляют жителей ТОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион

Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий устанавливать мессенджер-шпион, хранящий данные и передающий их спецслужбам РФ.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ требуют установки российского мессенджера Max на временно оккупированных территориях Украины.
- Мессенджер Max хранит и передает данные владельцев в российские спецслужбы без решения суда, что может угрожать приватности и безопасности пользователей.
Оккупанты на ТОТ заставляют местных устанавливать мессенджер Max
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечено, что Мах хранит данные владельцев и передает их российским спецслужбам без решения суда. Переписка в нем хранится более года, а идентификация — обязательна.
В то же время приложение получает доступ к микрофону, камере, контактам и местоположению.
