Оккупанты РФ заставляют жителей ТОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ заставляют жителей ТОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион

оккупанты
Читати українською
Источник:  ЦНС

Россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий устанавливать мессенджер-шпион, хранящий данные и передающий их спецслужбам РФ.

Главные тезисы

  • Оккупанты РФ требуют установки российского мессенджера Max на временно оккупированных территориях Украины.
  • Мессенджер Max хранит и передает данные владельцев в российские спецслужбы без решения суда, что может угрожать приватности и безопасности пользователей.

Оккупанты на ТОТ заставляют местных устанавливать мессенджер Max

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях Украины с 1 сентября становится обязательным российский мессенджер Max от компании VK под контролем Кремля и ФСБ.

Отмечено, что Мах хранит данные владельцев и передает их российским спецслужбам без решения суда. Переписка в нем хранится более года, а идентификация — обязательна.

В то же время приложение получает доступ к микрофону, камере, контактам и местоположению.

Код закрыт, возможны скрытые бэкдоры; интеграция с "Держуслугами" и другими госсистемами.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Крах Дурова и конец Telegram. Какие существуют альтернативы опасному мессенджеру
Telegram
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России могут ввести запрет на звонки в мессенджерах
Мессенджеры
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Хакер взломал мессенджер связи чиновников США — была ли утечка секретной информации
хакер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?