Оккупанты РФ заставляют жителей ТОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион

Оккупанты на ТОТ заставляют местных устанавливать мессенджер Max

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях Украины с 1 сентября становится обязательным российский мессенджер Max от компании VK под контролем Кремля и ФСБ. Поделиться

Отмечено, что Мах хранит данные владельцев и передает их российским спецслужбам без решения суда. Переписка в нем хранится более года, а идентификация — обязательна.

В то же время приложение получает доступ к микрофону, камере, контактам и местоположению.