В России могут ввести запрет на звонки в мессенджерах
Категория
Мир
Дата публикации

В России могут ввести запрет на звонки в мессенджерах

Мессенджеры
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Источник:  online.ua

Минцифры страны-агрессорки России и роскомнадзор рассматривают возможность введения запрета на совершение звонков в мессенджерах.

Главные тезисы

  • Минцифра и роскомнадзор в России рассматривают введение запрета на голосовые звонки в мессенджерах из-за роста мошенничества.
  • Доля мошеннических звонков в мессенджерах достигла 40%, что привело к рассмотрению двух возможных сценариев запрета: только для международных звонков или полная блокировка.
  • Власти хотят блокировать звонки в мессенджерах из-за нарушения требований российского законодательства и высокого уровня мошенничества.

Почему в России хотят запретить звонки в мессенджерах

По информации РосСМИ, причиной якобы является большое количество мошенников в мессенджерах.

Отмечается, что сейчас рассматривают 2 сценария. Первый предусматривает запрет звонков только из-за границы, второй — это полный запрет на звонки в мессенджерах.

По словам собеседников журналистов РосСМИ, голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора.

В России хотят запретить звонки в мессенджерах
Мессенджеры

В октябре роскомнадзор уже допускал возможность блокировки звонков через мессенджеры, потому что ведомство цензуры может это делать, если они будут нарушать требования российского законодательства.

В минцифре страны-агрессоры отметили, что пока не проводят разработку нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах, однако открыты для рассмотрения соответствующих предложений.

Сообщается, что в настоящее время доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, в то время как три года назад этот показатель не превышал 1%.

В то же время, оператор связи "не имеет технической возможности анализировать звонки в мессенджерах" и определять, из какой страны они поступают.

Что известно о блокировке YouTube в России

Власти страны-агрессорки вернулись к масштабной блокировке видеохостинга YouTube и, вероятно, полностью заблокируют работу сервиса. 

По информации российских СМИ, новая волна масштабной блокировки YouTube со стороны российских властей началась с 18 декабря, сразу после так называемых выводов года и пресс-конференции кремлевского диктатора Владимира Путина.

По состоянию на 23 декабря трафик YouTube составлял лишь 20% от наблюдаемых летом показателей.

Российские СМИ предполагают, что видеохостинг скоро будет полностью заблокирован.

С начала декабря началось стремительное сокращение пользования YouTube.

До 20 декабря трафик YouTube был примерно на 65% ниже пиковых значений июля — периода, когда российские власти еще не начали искусственно ограничивать работу сервиса.

К тем, кто должен блокировать YouTube, включены операторы мобильного интернета. В прошлом ограничения касались преимущественно провайдеров домашнего интернета.

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