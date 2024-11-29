Власти Австралии первыми в мире приняли закон, запрещающий лицам в возрасте до 16 лет пользования соцсетями.

Что известно о запрете подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями

Новый закон предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не смогут создавать аккаунты в соцсетях даже с согласия родителей.

Австралийские власти возлагают ответственность за это именно на соцсети, которых обязывают следить за соблюдением норм нового закона и угрожают штрафами в размере 50 млн австралийских долларов (1 млрд грн).

Однако в случае, если подростки будут нарушать запрет, наказание для них не предусмотрено.

Соцсети

Пока нет точного списка соцсетей, которые должны соблюдать запрет на использование их подростками до 16 лет, однако считается, что исключений не предусмотрено даже для таких крупных платформ как Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Reddit и Snapchat.

Под ограничения при этом не попадает YouTube из-за большой значимости в образовательных целях.

Как именно будет происходить проверка возраста пользователей, неизвестно. Детали будут проработаны в рамках тестового периода в середине 2025 года.

Ожидается, что ограничения вступят в силу через год после его принятия, то есть в конце 2025 года. Но тех, кто уже успел зарегистрироваться, они не коснутся.

Что известно о реакции общества на жесткое решение властей Австралии

Премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что законодательство необходимо для защиты молодежи от "вреда" социальных сетей, поддержавших многие родительские группы.

Но критики говорят, что вопросы о том, как будет работать запрет, и его влияние на конфиденциальность и социальные связи остались без ответа.

Однако эксперты предупредили, что нет гарантии, что неопределенная технология, которая может полагаться на биометрические данные или информацию об идентичности, будет работать. Критики также потребовали гарантий того, что конфиденциальность будет защищена.

Они также предупредили, что ограничения можно легко обойти с помощью таких инструментов, как VPN, которые могут скрыть местонахождение пользователя и сделать вид, что он входит из другой страны.