Власти Австралии первыми в мире приняли закон, запрещающий лицам в возрасте до 16 лет пользования соцсетями.
Главные тезисы
- Австралия приняла закон, запрещающий лицам до 16 лет пользоваться соцсетями, даже с согласия родителей.
- Штрафы за нарушение запрета могут достигать 50 млн австралийских долларов, однако наказание для подростков не предусмотрено.
- Запрет касается многих популярных соцсетей, за исключением YouTube из-за его значимости в образовательных целях.
- Реакция общественности разделилась: некоторые поддерживают защиту от вредного влияния соцсетей, другие выражают сомнения в реализации запрета.
- Эксперты указывают, что технологии обхода запрета, например, VPN, могут привести к нежелательным последствиям для нового закона.
Что известно о запрете подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями
Новый закон предусматривает, что несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не смогут создавать аккаунты в соцсетях даже с согласия родителей.
Австралийские власти возлагают ответственность за это именно на соцсети, которых обязывают следить за соблюдением норм нового закона и угрожают штрафами в размере 50 млн австралийских долларов (1 млрд грн).
Однако в случае, если подростки будут нарушать запрет, наказание для них не предусмотрено.
Пока нет точного списка соцсетей, которые должны соблюдать запрет на использование их подростками до 16 лет, однако считается, что исключений не предусмотрено даже для таких крупных платформ как Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Reddit и Snapchat.
Под ограничения при этом не попадает YouTube из-за большой значимости в образовательных целях.
Как именно будет происходить проверка возраста пользователей, неизвестно. Детали будут проработаны в рамках тестового периода в середине 2025 года.
Ожидается, что ограничения вступят в силу через год после его принятия, то есть в конце 2025 года. Но тех, кто уже успел зарегистрироваться, они не коснутся.
Что известно о реакции общества на жесткое решение властей Австралии
Премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что законодательство необходимо для защиты молодежи от "вреда" социальных сетей, поддержавших многие родительские группы.
Но критики говорят, что вопросы о том, как будет работать запрет, и его влияние на конфиденциальность и социальные связи остались без ответа.
Однако эксперты предупредили, что нет гарантии, что неопределенная технология, которая может полагаться на биометрические данные или информацию об идентичности, будет работать. Критики также потребовали гарантий того, что конфиденциальность будет защищена.
Они также предупредили, что ограничения можно легко обойти с помощью таких инструментов, как VPN, которые могут скрыть местонахождение пользователя и сделать вид, что он входит из другой страны.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-