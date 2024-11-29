Влада Австралії першою у світі ухвалила закон, що забороняє особам у віці до 16 років користування соцмережами.

Що відомо про заборону підліткам до 16 років користуватись соцмережами

Новий закон передбачає, що неповнолітні особи у віці до 16 років не зможуть створювати акаунти у соцмережах навіть за згодою батьків.

Австралійська влада покладає відповідальність за це саме на соцмережі, яких забов’язують слідкувати за дотриманням норм нового закону і погрожують штрафами у розмірі 50 млн австралійських доларів (1 млрд грн).

Однак у разі, якщо підлітки будуть порушувати заборону, покарання для них не передбачено.

Соцмережі

Наразі не має точного списку соцмереж, які мають дотримуватись заборони на використання їх підлітками до 16 років, однак вважається, що виключень не передбачено навіть для таких великих платформ як Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Reddit і Snapchat.

Під обмеження при цьому не потрапляє YouTube через велику значущість в освітніх цілях.

Як саме відбуватиметься перевірка віку користувачів — невідомо. Деталі будуть опрацьовані в рамках тестового періоду в середині 2025 року.

Очікується, що обмеження набудуть чинності через рік після його ухвалення, тобто наприкінці 2025 року. Але тих, хто вже встиг зареєструватися, вони не торкнуться.

Що відомо про реакцію суспільства на жорстке рішення влади Австралії

Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив, що законодавство необхідне для захисту молоді від "шкоди" соціальних мереж, що підтримали багато батьківських груп.

Але критики кажуть, що питання про те, як буде працювати заборона, і її вплив на конфіденційність і соціальні зв'язки, залишилися без відповіді.

Однак експерти попередили, що немає гарантії, що невизначена технологія, яка може покладатися на біометричні дані або інформацію про ідентичність, буде працювати. Критики також вимагали гарантій того, що конфіденційність буде захищена.

Вони також попередили, що обмеження можна легко обійти за допомогою таких інструментів, як VPN, які можуть приховати місцезнаходження користувача та зробити вигляд, що він входить з іншої країни.