У Росії можуть ввести заборону на дзвінки у месенджерах
Категорія
Світ
Дата публікації

У Росії можуть ввести заборону на дзвінки у месенджерах

Месенджери
Джерело:  online.ua

Мінцифри країни-агресорки Росії та роскомнагляд розглядають можливість введення заборони на здійснення дзвінків в месенджерах. 

Головні тези:

  • Мінцифра та роскомнагляд Росії розглядають введення заборони на голосові дзвінки в месенджерах через зростання шахрайств.
  • Є два можливі сценарії заборони: лише для міжнародних дзвінків або повне блокування.
  • Доля шахрайських дзвінків у месенджерах вже становить близько 40%, що є занадто високим показником.

Чому в Росії хочуть заборонити дзвінки у месенджерах

За інформацією РосЗМІ, причиною нібито є велика кількість шахраїв у месенджерах.

Зазначається, що наразі розглядають 2 сценарії. Перший передбачає заборону дзвінків лише з-за кордону, другий — це повна заборона на здійснення дзвінків в месенджерах.

За словами співрозмовників журналістів РосЗМІ, голосові виклики в месенджерах можуть бути заблоковані тільки на рівні Роскомнагляду.

У Росії хочуть заборонити дзвінки у месенджерах
Месенджери

У жовтні роскомнагляд вже допускав можливість блокування дзвінків через месенджери, бо відомство цензури може це робити, якщо вони будуть порушувати вимоги російського законодавства.

У мінцифри країни-агресорки зазначили, що поки не проводять розробку нормативних документів, які б обмежували голосовий трафік у месенджерах, однак відкриті до розгляду відповідних пропозицій.

Повідомляється, що зараз частка шахрайських дзвінків у месенджерах становить близько 40%, тоді як три роки тому цей показник не перевищував 1%.

Водночас оператор зв'язку "не має технічної можливості аналізувати дзвінки в месенджерах" і визначати, з якої країни вони надходять.

Що відомо про блокування YouTube в Росії

Влада країни-агресорки повернулась до масштабного блокування відеохостингу YouTube і, ймовірно, повністю заблокує роботу сервісу. 

За інформацією російських ЗМІ, нове хвиля масштабного блокування YouTube з боку російської влади почалась з 18 грудня, одразу після так званих “висновків року” і пресконференції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Станом на 23 грудня трафік YouTube складав лише 20% від показників, які спостерігались влітку.

Російські ЗМІ припускають, що відеохостинг невдовзі буде повністю заблокованим.

Зазначається, що з початку грудня почалось стрімке скорочення користування YouTube.

До 20 грудня трафік YouTube був приблизно на 65% нижчим від пікових значень липня — періоду, коли російська влада ще не почала штучно обмежувати роботу сервісу.

До тих, хто зобов'язаний блокувати YouTube, включені оператори мобільного інтернету. У минулому обмеження стосувалися переважно провайдерів домашнього інтернету.

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