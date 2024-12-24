У Росії можуть ввести заборону на дзвінки у месенджерах

Мінцифри країни-агресорки Росії та роскомнагляд розглядають можливість введення заборони на здійснення дзвінків в месенджерах.
Головні тези:
- Мінцифра та роскомнагляд Росії розглядають введення заборони на голосові дзвінки в месенджерах через зростання шахрайств.
- Є два можливі сценарії заборони: лише для міжнародних дзвінків або повне блокування.
- Доля шахрайських дзвінків у месенджерах вже становить близько 40%, що є занадто високим показником.
Чому в Росії хочуть заборонити дзвінки у месенджерах
За інформацією РосЗМІ, причиною нібито є велика кількість шахраїв у месенджерах.
Зазначається, що наразі розглядають 2 сценарії. Перший передбачає заборону дзвінків лише з-за кордону, другий — це повна заборона на здійснення дзвінків в месенджерах.
За словами співрозмовників журналістів РосЗМІ, голосові виклики в месенджерах можуть бути заблоковані тільки на рівні Роскомнагляду.
У жовтні роскомнагляд вже допускав можливість блокування дзвінків через месенджери, бо відомство цензури може це робити, якщо вони будуть порушувати вимоги російського законодавства.
У мінцифри країни-агресорки зазначили, що поки не проводять розробку нормативних документів, які б обмежували голосовий трафік у месенджерах, однак відкриті до розгляду відповідних пропозицій.
Повідомляється, що зараз частка шахрайських дзвінків у месенджерах становить близько 40%, тоді як три роки тому цей показник не перевищував 1%.
Водночас оператор зв'язку "не має технічної можливості аналізувати дзвінки в месенджерах" і визначати, з якої країни вони надходять.
Що відомо про блокування YouTube в Росії
Влада країни-агресорки повернулась до масштабного блокування відеохостингу YouTube і, ймовірно, повністю заблокує роботу сервісу.
За інформацією російських ЗМІ, нове хвиля масштабного блокування YouTube з боку російської влади почалась з 18 грудня, одразу після так званих “висновків року” і пресконференції кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Станом на 23 грудня трафік YouTube складав лише 20% від показників, які спостерігались влітку.
Російські ЗМІ припускають, що відеохостинг невдовзі буде повністю заблокованим.
Зазначається, що з початку грудня почалось стрімке скорочення користування YouTube.
До 20 грудня трафік YouTube був приблизно на 65% нижчим від пікових значень липня — періоду, коли російська влада ще не почала штучно обмежувати роботу сервісу.
До тих, хто зобов'язаний блокувати YouTube, включені оператори мобільного інтернету. У минулому обмеження стосувалися переважно провайдерів домашнього інтернету.
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