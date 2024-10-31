Росіянам заборонили на три роки керувати у Міжнародному союзі електрозв’язку

Росіянам заборонили обіймати керівні посади в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку до 2028 року. Це посилить захист міжнародного права та сприятиме глобальній безпеці у сфері телекомунікацій.

Росіяни три роки не зможуть керувати у Міжнародному союзі електрозв’язку

Як зазначається, українська делегація на Світовій Асамблеї Стандартизації Телекомунікацій (ITU WTSA) досягла важливої мети — не допустила російських кандидатів на керівні посади в дослідницьких групах МСЕ на період 2025-2028 років.

Рішення підтримали 40 країн, зокрема США, Японія, Франція, та Канада, обмеживши вплив росіян на глобальні телекомунікаційні процеси, стандарти та розвиток технологій на найближчі роки.

Нагадаємо, Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) — спеціалізоване агентство ООН, що займається розробкою стандартів у галузі зв’язку, керує розподілом радіочастот і супутникових орбіт, а також підтримує країни у розвитку телекомунікаційної інфраструктури.

Членами МСЕ є 193 держави.

Рішення не допускати представників країни-агресора до керівних процесів посилює захист міжнародного права та сприяє глобальній безпеці у сфері телекомунікацій. Поширити

Що відомо про блокування Youtube у Росії

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.

За даними різних російських сервісів з моніторингу та аналізу соцмереж 8 серпня надійшло близько п'яти тисяч скарг на роботу відеохостингу, більшість яких з Москви (97% та 21%).

Згідно з коментарями на сайтах моніторингу працездатності онлайн-сервісів, YouTube перестав завантажуватися. У звʼязку з цим росіяни не можуть дивитися відео або залишати коментарі під контентом.

Також зазначається, що відео не завантажуються у мобільному додатку YouTube на Android у російського мобільного оператора МТС, хоча 7 серпня ролики відображались без обмежень.