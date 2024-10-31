Россиянам запретили на три года управлять в Международном союзе электросвязи

Россиянам запретили занимать руководящие посты в исследовательских группах Международного союза электросвязи до 2028 года. Это усилит защиту международного права и будет способствовать глобальной безопасности телекоммуникаций.

Россияне три года не смогут управлять в Международном союзе электросвязи

Как отмечается, украинская делегация на Всемирной Ассамблее Стандартизации Телекоммуникаций (ITU WTSA) достигла важной цели — не допустила российских кандидатов на руководящие должности в исследовательских группах МСЭ на период 2025-2028 годов.

Решение поддержали 40 стран, в том числе США, Япония, Франция и Канада, ограничив влияние россиян на глобальные телекоммуникационные процессы, стандарты и развитие технологий на ближайшие годы.

Напомним, Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное агентство ООН, занимающееся разработкой стандартов в области связи, управляющее распределением радиочастот и спутниковых орбит, а также поддерживающее страны в развитии телекоммуникационной инфраструктуры.

Членами МСЭ являются 193 государства.

Решение не допускать представителей страны-агрессора к руководящим процессам усиливает защиту международного права и способствует глобальной безопасности в сфере телекоммуникаций. Поделиться

Что известно о блокировке Youtube в России

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.

По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство из Москвы (97% и 21%).

Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.

Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.