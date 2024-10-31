Россиянам запретили на три года управлять в Международном союзе электросвязи

Россиянам запретили занимать руководящие посты в исследовательских группах Международного союза электросвязи до 2028 года. Это усилит защиту международного права и будет способствовать глобальной безопасности телекоммуникаций.
Главные тезисы
- Россияне временно лишены возможности управлять в МСЭ, что усилит защиту международного права в сфере телекоммуникаций.
- Решение блокировки российских кандидатов поддержали 40 стран, что позволит ограничить их влияние на глобальные телекоммуникационные процессы.
- Международный союз электросвязи играет ключевую роль в разработке стандартов связи и управлении радиочастотами, поддерживая развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
- Блокировка YouTube в России вызвала массовые жалобы на недоступность видеохостинга, что ограничивает доступ россиян к контенту и комментариям.
- Пользователи отмечают проблемы с загрузкой видео на мобильных устройствах, в том числе на операторе МТС, что вызывает неудобства и недовольство.
Россияне три года не смогут управлять в Международном союзе электросвязи
Как отмечается, украинская делегация на Всемирной Ассамблее Стандартизации Телекоммуникаций (ITU WTSA) достигла важной цели — не допустила российских кандидатов на руководящие должности в исследовательских группах МСЭ на период 2025-2028 годов.
Решение поддержали 40 стран, в том числе США, Япония, Франция и Канада, ограничив влияние россиян на глобальные телекоммуникационные процессы, стандарты и развитие технологий на ближайшие годы.
Напомним, Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное агентство ООН, занимающееся разработкой стандартов в области связи, управляющее распределением радиочастот и спутниковых орбит, а также поддерживающее страны в развитии телекоммуникационной инфраструктуры.
Членами МСЭ являются 193 государства.
Что известно о блокировке Youtube в России
8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.
По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство из Москвы (97% и 21%).
Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.
Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.
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