Хакер взломал мессенджер связи чиновников США — была ли утечка секретной информации
Категория
Мир
Дата публикации

Хакер взломал мессенджер связи чиновников США — была ли утечка секретной информации

хакер
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Источник:  Reuters

В начале мая хакеры сломали защищенное приложение TeleMessage. Им пользовалось более 60 американских чиновников.

Главные тезисы

  • Хакеры взломали приложение TeleMessage, которым пользовались более 60 чиновников США, включая работников Белого дома.
  • Утечка мессенджера вызвала возмущение из-за доступа хакеров к контактам и сообщениям пользователей.

В США взломали мессенджер, которым пользовались чиновники

Среди адресатов были сотрудники Белого дома, дипломатических служб, таможни и Секретной службы.

Среди пользователей был и Майк Уолтц.

Хакеры получили доступ к контактам и сообщениям, а компания Smarsh, владеющая мессенджером, приостановила его работу «из соображений безопасности».

Белый дом подтвердил, что знает об инциденте, но деталей не раскрыл.

Журналисты не нашли в слитых сообщениях ничего конфиденциального.

Но эксперт Агентства нацбезопасности США Джейк Уильямс предупреждает: даже если тексты были безопасны, сами метаданные — кто, когда и с кем общался — представляют серьезную угрозу безопасности.

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