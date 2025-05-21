Хакер взломал мессенджер связи чиновников США — была ли утечка секретной информации

В начале мая хакеры сломали защищенное приложение TeleMessage. Им пользовалось более 60 американских чиновников.
Главные тезисы
- Хакеры взломали приложение TeleMessage, которым пользовались более 60 чиновников США, включая работников Белого дома.
- Утечка мессенджера вызвала возмущение из-за доступа хакеров к контактам и сообщениям пользователей.
В США взломали мессенджер, которым пользовались чиновники
Среди адресатов были сотрудники Белого дома, дипломатических служб, таможни и Секретной службы.
Среди пользователей был и Майк Уолтц.
Хакеры получили доступ к контактам и сообщениям, а компания Smarsh, владеющая мессенджером, приостановила его работу «из соображений безопасности».
Белый дом подтвердил, что знает об инциденте, но деталей не раскрыл.
Журналисты не нашли в слитых сообщениях ничего конфиденциального.
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