Хакеры совершили самую большую криптокражу в истории с биржи Bybit

Криптобиржа Bybit заявила 21 февраля, о хакерском изломе, который привел к потере криптовалюты на сумму почти 1,5 млрд долл США.
Главные тезисы
- Хакеры совершили крупнейшую криптокражу в истории, похитив с биржи Bybit почти 1,5 млрд долларов.
- Утечка криптовалюты произошла из-за хакерского взлома Ethereum-кошелька Bybit.
- По данным Arkham Intelligence, часть похищенных средств уже начала перемещаться для последующей продажи.
Хакеры вывели с биржи Bybit 1,5 млрд долл
По словам гендиректора биржи Бена Чжоу, хакер взял под контроль один из офлайн Ethereum-кошельков Bybit.
Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила утечку около 1,4 млрд долл. США с биржи, добавив, что «средства начали перемещаться на новые адреса, где они продаются».
Согласно аналитической компании Elliptic, этот взлом стал крупнейшим в истории криптокражек, превысив предыдущий «рекорд» в 611 млн долл США, похищенных у Poly Network в 2021 году.
Основанная в 2018 году Bybit является одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. Она обрабатывает более 36 млрд долл США по среднесуточным объемам торгов.
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