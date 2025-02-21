Хакеры совершили самую большую криптокражу в истории с биржи Bybit
Категория
Экономика
Дата публикации

Хакеры совершили самую большую криптокражу в истории с биржи Bybit

хакер
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Источник:  Bloomberg

Криптобиржа Bybit заявила 21 февраля, о хакерском изломе, который привел к потере криптовалюты на сумму почти 1,5 млрд долл США.

Главные тезисы

  • Хакеры совершили крупнейшую криптокражу в истории, похитив с биржи Bybit почти 1,5 млрд долларов.
  • Утечка криптовалюты произошла из-за хакерского взлома Ethereum-кошелька Bybit.
  • По данным Arkham Intelligence, часть похищенных средств уже начала перемещаться для последующей продажи.

Хакеры вывели с биржи Bybit 1,5 млрд долл

По словам гендиректора биржи Бена Чжоу, хакер взял под контроль один из офлайн Ethereum-кошельков Bybit.

Согласно публикациям онлайн-аналитика ZachXBT в Telegram, из кошелька были выведены активы на сумму около 1,46 млрд долл США в результате серии подозрительных транзакций.

Исследовательская компания Arkham Intelligence подтвердила утечку около 1,4 млрд долл. США с биржи, добавив, что «средства начали перемещаться на новые адреса, где они продаются».

Согласно аналитической компании Elliptic, этот взлом стал крупнейшим в истории криптокражек, превысив предыдущий «рекорд» в 611 млн долл США, похищенных у Poly Network в 2021 году.

Основанная в 2018 году Bybit является одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. Она обрабатывает более 36 млрд долл США по среднесуточным объемам торгов.

Согласно данным CoinMarketCap, Bybit (штаб-квартира в Дубае) перед тем, как ее сломали, имела активы на сумму примерно 16,2 млрд долл США, что делает украденную сумму эквивалентом примерно 9% ее общих активов.

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