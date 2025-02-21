Хакери здійснили найбільшу криптокрадіжку в історії з біржі Bybit

Криптобіржа Bybit заявила 21 лютого, про хакерський злам, який призвів до втрати криптовалюти на суму майже 1,5 млрд дол США.

Хакери вивели з біржі Bybit 1,5 млрд дол

За словами гендиректора біржі Бена Чжоу, хакер взяв під контроль один із офлайн Ethereum-гаманців Bybit.

Згідно з публікаціями онлайн-аналітика ZachXBT у Telegram, з гаманця було виведено активи на суму близько 1,46 млрд дол США у результаті серії підозрілих транзакцій. Поширити

Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила витік близько 1,4 млрд дол США з біржі, додавши, що «кошти почали переміщатися на нові адреси, де вони продаються».

Згідно з аналітичною компанією Elliptic, цей злам став найбільшим в історії криптокрадіжок, перевищивши попередній «рекорд» в 611 млн дол США, викрадених у Poly Network у 2021 році.

Заснована в 2018 році Bybit є однією з найбільших у світі криптовалютних бірж. Вона обробляє понад 36 млрд дол США за середньодобовими обсягами торгів.