Хакери здійснили найбільшу криптокрадіжку в історії з біржі Bybit

Криптобіржа Bybit заявила 21 лютого, про хакерський злам, який призвів до втрати криптовалюти на суму майже 1,5 млрд дол США.
Головні тези:
- Хакери здійснили найбільшу криптокрадіжку у історії, коли вивели з біржі Bybit 1,5 млрд дол.
- Гендиректор біржі вказав, що хакер взяв під контроль Ethereum-гаманець Bybit та вивів активи через серію підозрілих транзакцій.
- За даними Arkham Intelligence, виведено близько 1,4 млрд дол, які почали переміщатися на нові адреси для продажу.
Хакери вивели з біржі Bybit 1,5 млрд дол
За словами гендиректора біржі Бена Чжоу, хакер взяв під контроль один із офлайн Ethereum-гаманців Bybit.
Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила витік близько 1,4 млрд дол США з біржі, додавши, що «кошти почали переміщатися на нові адреси, де вони продаються».
Згідно з аналітичною компанією Elliptic, цей злам став найбільшим в історії криптокрадіжок, перевищивши попередній «рекорд» в 611 млн дол США, викрадених у Poly Network у 2021 році.
Заснована в 2018 році Bybit є однією з найбільших у світі криптовалютних бірж. Вона обробляє понад 36 млрд дол США за середньодобовими обсягами торгів.
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