Китайські хакери отримали доступ до комп'ютера глави Мінфіну США
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Китайські хакери отримали доступ до комп'ютера глави Мінфіну США

Джанет Єллен
Джерело:  Bloomberg

Внаслідок кібератаки на ресурси Мінфіну США хакери з Китаю отримали доступ до комп'ютера міністра фінансів Джанет Єллен та близько 50 несекретних файлів. 

Головні тези:

  • Китайські хакери отримали доступ до комп'ютера глави Мінфіну США, Джанет Єллен, під час кібератаки на ресурси відомства.
  • Зламано близько 50 несекретних файлів та комп'ютери заступників Єллен, але не була порушена електронна пошта та секретні системи.
  • Китайські офіційні особи відмовляються прийняти звинувачення в кібератаках на Мінфін США.
  • Хакери також зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, демонструючи рішучість Пекіну.

Що відомо про злам китайськими хакерами комп’ютера глави Мінфіну США

Зазначається, що також були зламані комп’ютери заступників  Єллен — Воллі Адейемо та Бреда Сміта. 

Через це у Мінфіні США визнали, що нова кібератака, у якій підозрюють хакерів з Китаю, торкнулась американських високопосадовців.

Підкреслюється, що кіберзлочинців цікавила політика США щодо санкцій, розвідки, міжнародних справ, однак вони не намагались зламати електронну пошту або секретні системи.

Протягом середи та четверга 14-15 січня представники Мінфіну США перебували у Капітолії, де проводили брифінги для помічників конгресменів і законодавців щодо цієї кібератаки. 

Китайські хакери зламали комп’ютер глави Мінфіну США Джанет Єллен
Джанет Єллен

Обговорення відбулося, зокрема, на тлі слухань у фінансовому комітеті Сенату в четвер щодо затвердження Скотта Бессента на посаду міністра фінансів — кандидат, якого запропонував обраний президент США Дональд Трамп.

Зокрема, було визнано, що китайські хакери отримали доступ до понад 400 ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів співробітників та вищого керівництва відомства.

Зловмисники, зокрема, отримали логіни й паролі деяких співробітників, а також доступ до понад трьох тисяч файлів на персональних комп'ютерах. 

Китайські офіційні особи заперечують звинувачення США у причетності до кібератак. 

Що відомо про наслідки попередніх атак китайських хакерів на стратегічні електронні ресурси у США

Підконтрольне уряду Китаю угруповання хакерів зламало один з найсекретніших офісів Мінфіну США, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб. 

Китайські хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, а також офіс глави Мінфіну Джанет Єллен.

Підкреслюється, що такі дії демонструють рішучість Пекіну у прагненні отримати розвідданні про свого ключового суперника у глобальній боротьбі за домінування.

За словами високопосадовців, ключові інтереси для китайського уряду представляє низка китайських компаній, проти яких можуть бути запроваджені санкції США.

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