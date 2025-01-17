Внаслідок кібератаки на ресурси Мінфіну США хакери з Китаю отримали доступ до комп'ютера міністра фінансів Джанет Єллен та близько 50 несекретних файлів.
Головні тези:
- Китайські хакери отримали доступ до комп'ютера глави Мінфіну США, Джанет Єллен, під час кібератаки на ресурси відомства.
- Зламано близько 50 несекретних файлів та комп'ютери заступників Єллен, але не була порушена електронна пошта та секретні системи.
- Китайські офіційні особи відмовляються прийняти звинувачення в кібератаках на Мінфін США.
- Хакери також зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, демонструючи рішучість Пекіну.
Що відомо про злам китайськими хакерами комп’ютера глави Мінфіну США
Зазначається, що також були зламані комп’ютери заступників Єллен — Воллі Адейемо та Бреда Сміта.
Через це у Мінфіні США визнали, що нова кібератака, у якій підозрюють хакерів з Китаю, торкнулась американських високопосадовців.
Підкреслюється, що кіберзлочинців цікавила політика США щодо санкцій, розвідки, міжнародних справ, однак вони не намагались зламати електронну пошту або секретні системи.
Протягом середи та четверга 14-15 січня представники Мінфіну США перебували у Капітолії, де проводили брифінги для помічників конгресменів і законодавців щодо цієї кібератаки.
Обговорення відбулося, зокрема, на тлі слухань у фінансовому комітеті Сенату в четвер щодо затвердження Скотта Бессента на посаду міністра фінансів — кандидат, якого запропонував обраний президент США Дональд Трамп.
Зокрема, було визнано, що китайські хакери отримали доступ до понад 400 ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів співробітників та вищого керівництва відомства.
Зловмисники, зокрема, отримали логіни й паролі деяких співробітників, а також доступ до понад трьох тисяч файлів на персональних комп'ютерах.
Китайські офіційні особи заперечують звинувачення США у причетності до кібератак.
Що відомо про наслідки попередніх атак китайських хакерів на стратегічні електронні ресурси у США
Підконтрольне уряду Китаю угруповання хакерів зламало один з найсекретніших офісів Мінфіну США, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб.
Китайські хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, а також офіс глави Мінфіну Джанет Єллен.
Підкреслюється, що такі дії демонструють рішучість Пекіну у прагненні отримати розвідданні про свого ключового суперника у глобальній боротьбі за домінування.
За словами високопосадовців, ключові інтереси для китайського уряду представляє низка китайських компаній, проти яких можуть бути запроваджені санкції США.
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