Внаслідок кібератаки на ресурси Мінфіну США хакери з Китаю отримали доступ до комп'ютера міністра фінансів Джанет Єллен та близько 50 несекретних файлів.

Що відомо про злам китайськими хакерами комп’ютера глави Мінфіну США

Зазначається, що також були зламані комп’ютери заступників Єллен — Воллі Адейемо та Бреда Сміта.

Через це у Мінфіні США визнали, що нова кібератака, у якій підозрюють хакерів з Китаю, торкнулась американських високопосадовців.

Підкреслюється, що кіберзлочинців цікавила політика США щодо санкцій, розвідки, міжнародних справ, однак вони не намагались зламати електронну пошту або секретні системи.

Протягом середи та четверга 14-15 січня представники Мінфіну США перебували у Капітолії, де проводили брифінги для помічників конгресменів і законодавців щодо цієї кібератаки.

Джанет Єллен

Обговорення відбулося, зокрема, на тлі слухань у фінансовому комітеті Сенату в четвер щодо затвердження Скотта Бессента на посаду міністра фінансів — кандидат, якого запропонував обраний президент США Дональд Трамп.

Зокрема, було визнано, що китайські хакери отримали доступ до понад 400 ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів співробітників та вищого керівництва відомства.

Зловмисники, зокрема, отримали логіни й паролі деяких співробітників, а також доступ до понад трьох тисяч файлів на персональних комп'ютерах.

Китайські офіційні особи заперечують звинувачення США у причетності до кібератак.

Що відомо про наслідки попередніх атак китайських хакерів на стратегічні електронні ресурси у США

Підконтрольне уряду Китаю угруповання хакерів зламало один з найсекретніших офісів Мінфіну США, який займається впровадженням санкційної політики проти інших країн і окремих груп осіб.

Китайські хакери зламали Управління з контролю за іноземними активами та Управління фінансових досліджень, а також офіс глави Мінфіну Джанет Єллен.

Підкреслюється, що такі дії демонструють рішучість Пекіну у прагненні отримати розвідданні про свого ключового суперника у глобальній боротьбі за домінування.

За словами високопосадовців, ключові інтереси для китайського уряду представляє низка китайських компаній, проти яких можуть бути запроваджені санкції США.