В результате кибератаки на ресурсы Минфина США хакеры из Китая получили доступ к компьютеру министра финансов Джанет Йеллен и около 50 несекретных файлов.
Главные тезисы
- Китайские хакеры получили доступ к компьютеру главы Минфина США и около 50 несекретным файлам в результате кибератаки.
- Взломаны были компьютеры заместителей Йеллен, но не были нарушены электронная почта и секретные системы.
- Действия хакеров демонстрируют решительность Пекина в получении разведданных о ключевом сопернике.
- Китайские официальные лица отрицают обвинения о причастности к кибератакам в Минфин США.
Что известно о взломе китайскими хакерами компьютера главы Минфина США
Отмечается, что также были сломаны компьютеры заместителей Йеллен — Уолли Адейемо и Брэда Смита.
Из-за этого в Минфине США признали, что новая кибератака, в которой подозревают хакеров из Китая, затронула американских чиновников.
Подчеркивается, что киберпреступников интересовала политика США по санкциям, разведке, международным делам, однако они не пытались сломать электронную почту или секретные системы.
В среду и четверг 14-15 января представители Минфина США находились в Капитолии, где проводили брифинги для помощников конгрессменов и законодателей по этой кибератаке.
Обсуждение состоялось, в частности, на фоне слушаний в финансовом комитете Сената в четверг по утверждению Скотта Бессента на должность министра финансов — кандидат, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом.
В частности, было признано, что китайские хакеры получили доступ к более чем 400 ноутбукам и стационарным компьютерам сотрудников и высшему руководству ведомства.
Злоумышленники, в частности, получили логины и пароли некоторых сотрудников, а также доступ к более чем трем тысячам файлов на персональных компьютерах.
Китайские официальные лица отрицают обвинения США в причастности к кибератакам.
Что известно о последствиях предварительных атак китайских хакеров на стратегические электронные ресурсы в США
Подконтрольная правительству Китая группировка хакеров сломала один из самых секретных офисов Минфина США, занимающегося внедрением санкционной политики против других стран и отдельных групп лиц.
Китайские хакеры сломали Управление по контролю за иностранными активами и Управление финансовых исследований, а также офис главы Минфина Джанет Йеллен.
Подчеркивается, что такие действия демонстрируют решительность Пекина в стремлении получить разведданную о своем ключевом сопернике в глобальной борьбе за доминирование.
По словам чиновников, ключевые интересы для китайского правительства представляет ряд китайских компаний, против которых могут быть введены санкции США.
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