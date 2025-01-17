Китайские хакеры получили доступ к компьютеру главы Минфина США
Категория
Мир
Дата публикации

Китайские хакеры получили доступ к компьютеру главы Минфина США

Джанет Йеллен
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Источник:  Bloomberg

В результате кибератаки на ресурсы Минфина США хакеры из Китая получили доступ к компьютеру министра финансов Джанет Йеллен и около 50 несекретных файлов.

Главные тезисы

  • Китайские хакеры получили доступ к компьютеру главы Минфина США и около 50 несекретным файлам в результате кибератаки.
  • Взломаны были компьютеры заместителей Йеллен, но не были нарушены электронная почта и секретные системы.
  • Действия хакеров демонстрируют решительность Пекина в получении разведданных о ключевом сопернике.
  • Китайские официальные лица отрицают обвинения о причастности к кибератакам в Минфин США.

Что известно о взломе китайскими хакерами компьютера главы Минфина США

Отмечается, что также были сломаны компьютеры заместителей Йеллен — Уолли Адейемо и Брэда Смита.

Из-за этого в Минфине США признали, что новая кибератака, в которой подозревают хакеров из Китая, затронула американских чиновников.

Подчеркивается, что киберпреступников интересовала политика США по санкциям, разведке, международным делам, однако они не пытались сломать электронную почту или секретные системы.

В среду и четверг 14-15 января представители Минфина США находились в Капитолии, где проводили брифинги для помощников конгрессменов и законодателей по этой кибератаке.

Китайские хакеры сломали компьютер главы Минфина США Джанет Йеллен
Джанет Йеллен

Обсуждение состоялось, в частности, на фоне слушаний в финансовом комитете Сената в четверг по утверждению Скотта Бессента на должность министра финансов — кандидат, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом.

В частности, было признано, что китайские хакеры получили доступ к более чем 400 ноутбукам и стационарным компьютерам сотрудников и высшему руководству ведомства.

Злоумышленники, в частности, получили логины и пароли некоторых сотрудников, а также доступ к более чем трем тысячам файлов на персональных компьютерах.

Китайские официальные лица отрицают обвинения США в причастности к кибератакам.

Что известно о последствиях предварительных атак китайских хакеров на стратегические электронные ресурсы в США

Подконтрольная правительству Китая группировка хакеров сломала один из самых секретных офисов Минфина США, занимающегося внедрением санкционной политики против других стран и отдельных групп лиц.

Китайские хакеры сломали Управление по контролю за иностранными активами и Управление финансовых исследований, а также офис главы Минфина Джанет Йеллен.

Подчеркивается, что такие действия демонстрируют решительность Пекина в стремлении получить разведданную о своем ключевом сопернике в глобальной борьбе за доминирование.

По словам чиновников, ключевые интересы для китайского правительства представляет ряд китайских компаний, против которых могут быть введены санкции США.

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