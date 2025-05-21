Хакер зламав месенджер зв'язку урядовців США — чи був витік секретної інформації
Категорія
Світ
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Хакер зламав месенджер зв'язку урядовців США — чи був витік секретної інформації

хакер
Джерело:  Reuters

На початку травня хакери зламали захищений додаток TeleMessage. Ним користувались понад 60 американських чиновників.

Головні тези:

  • Хакери зламали захищений додаток TeleMessage, яким користувалися понад 60 американських чиновників, в тому числі працівники Білого дому та інших урядових структур.
  • Злам месенджера викликав обурення, оскільки хакери отримали доступ до контактів і повідомлень користувачів.

У США зламали месенджер, яким користувались урядовці

Серед адресатів були зокрема співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби.

Серед користувачів був і Майк Волтц.

Хакери отримали доступ до контактів і повідомлень, а компанія Smarsh, яка володіє месенджером, призупинила його роботу «з міркувань безпеки».

Білий дім підтвердив, що знає про інцидент, але деталей не розкрив.

Журналісти не знайшли у злитих повідомленнях нічого конфіденційного.

Але ексфахівець Агентства нацбезпеки США Джейк Вільямс попереджає: навіть якщо тексти були безпечні, самі метадані — хто, коли і з ким спілкувався — становлять серйозну загрозу для безпеки.

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