Хакер зламав месенджер зв'язку урядовців США — чи був витік секретної інформації

На початку травня хакери зламали захищений додаток TeleMessage. Ним користувались понад 60 американських чиновників.
Головні тези:
- Хакери зламали захищений додаток TeleMessage, яким користувалися понад 60 американських чиновників, в тому числі працівники Білого дому та інших урядових структур.
- Злам месенджера викликав обурення, оскільки хакери отримали доступ до контактів і повідомлень користувачів.
У США зламали месенджер, яким користувались урядовці
Серед адресатів були зокрема співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби.
Серед користувачів був і Майк Волтц.
Хакери отримали доступ до контактів і повідомлень, а компанія Smarsh, яка володіє месенджером, призупинила його роботу «з міркувань безпеки».
Білий дім підтвердив, що знає про інцидент, але деталей не розкрив.
Журналісти не знайшли у злитих повідомленнях нічого конфіденційного.
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