Окупанти РФ змушують жителів ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун
Україна
Окупанти РФ змушують жителів ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун

окупант
Джерело:  ЦНС

Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій установлювати месенджер-шпигун, який зберігає дані та передає їх спецслужбам РФ.

Головні тези:

  • Окупанти РФ вимагають встановлення російського месенджера Max на ТОТ України.
  • Месенджер Max від компанії VK під контролем Кремля та ФСБ зберігає та передає дані власників до російських спецслужб без рішення суду.

Окупанти на ТОТ змушують місцевих встановлювати месенджер Max

Про це пише Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях України з 1 вересня стає обов’язковим російський месенджер Max від компанії VK — під контролем Кремля та ФСБ.

Зазначено, що Мах зберігає дані власників і передає їх російським спецслужбам без рішення суду. Листування в ньому зберігається понад рік, а ідентифікація — обовʼязкова.

Водночас застосунок отримує доступ до мікрофона, камери, контактів та місцезнаходження.

Код закритий, можливі приховані бекдори; інтеграція з "Госуслугами" та іншими держсистемами.

