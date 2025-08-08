Окупанти РФ змушують жителів ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун

Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій установлювати месенджер-шпигун, який зберігає дані та передає їх спецслужбам РФ.
Головні тези:
- Окупанти РФ вимагають встановлення російського месенджера Max на ТОТ України.
- Месенджер Max від компанії VK під контролем Кремля та ФСБ зберігає та передає дані власників до російських спецслужб без рішення суду.
Окупанти на ТОТ змушують місцевих встановлювати месенджер Max
Про це пише Центр національного спротиву.
Зазначено, що Мах зберігає дані власників і передає їх російським спецслужбам без рішення суду. Листування в ньому зберігається понад рік, а ідентифікація — обовʼязкова.
Водночас застосунок отримує доступ до мікрофона, камери, контактів та місцезнаходження.
