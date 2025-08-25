Киберпартизаны ГУР показали на российском TV видео о настоящих "достижениях СВО" — источники

Вечером 24 августа, в День Независимости Украины, на российском телевидении продемонстрировали видео о настоящих потерях армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщили источники в военной разведке.
Главные тезисы
- Киберпартизаны ГУР провели успешную атаку на российского провайдера и показали видео о реальных потерях русской армии войне против Украины на 116 телеканалах.
- Благодаря действиям киберактивистов, более 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ столкнулись с неожиданным показом взрывов на заводах и захоронениях солдат.
- Используя различные платформы и приложения, киберпартизаны ГУР раскрыли реальную картину войны, противодействуя официальной пропаганде Кремля.
Киберпартизаны ГУР показали россиянам настоящие "достижения СВО"
Местным киберпартизанам удалось сломать российского провайдера "№3" и вывести на экраны видео о реальных результатах войны РФ против Украины сразу на 116 телеканалах.
Кроме того, киберактивистам удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы тем сложнее было прервать трансляцию видео.
В результате не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ в вечерний прайм-тайм более трех часов подряд демонстрировали взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и места захоронений российских солдат.
По словам источников в ГУР, такие кибератаки позволяют донести россиянам правду о войне, отличную от официальной пропаганды Кремля.
