Киберпартизаны ГУР показали на российском TV видео о настоящих "достижениях СВО" — источники
Украина
Киберпартизаны ГУР показали на российском TV видео о настоящих "достижениях СВО" — источники

Вечером 24 августа, в День Независимости Украины, на российском телевидении продемонстрировали видео о настоящих потерях армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщили источники в военной разведке.

  • Киберпартизаны ГУР провели успешную атаку на российского провайдера и показали видео о реальных потерях русской армии войне против Украины на 116 телеканалах.
  • Благодаря действиям киберактивистов, более 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ столкнулись с неожиданным показом взрывов на заводах и захоронениях солдат.
  • Используя различные платформы и приложения, киберпартизаны ГУР раскрыли реальную картину войны, противодействуя официальной пропаганде Кремля.

Киберпартизаны ГУР показали россиянам настоящие "достижения СВО"

Местным киберпартизанам удалось сломать российского провайдера "№3" и вывести на экраны видео о реальных результатах войны РФ против Украины сразу на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивистам удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы тем сложнее было прервать трансляцию видео.

В результате не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ в вечерний прайм-тайм более трех часов подряд демонстрировали взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и места захоронений российских солдат.

Для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция была дополнительно обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях, — сообщили источники в ГУР.

По словам источников в ГУР, такие кибератаки позволяют донести россиянам правду о войне, отличную от официальной пропаганды Кремля.

