ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку в Донецкой области — видео

Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности, подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили окупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.
Главные тезисы
- Операция по освобождению Новомихайловки в Донецкой области была успешно проведена ГУР МО Украины и Третьим корпусом.
- Совместная работа разведки, штурмовиков, тяжелой техники и беспилотников улучшила тактическое положение и усилила оборону на направлении.
- В результате операции враг потерял значительное количество личного состава, и вынужден был опрокидывать резервы со всего фронта.
Новомихайловка в Донецкой области перешла под контроль ВСУ
Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден опрокидывать резервы из других участков фронта.
Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА, украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.
