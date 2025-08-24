ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку в Донецкой области — видео
ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку в Донецкой области — видео

Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности, подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили окупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области.

Новомихайловка в Донецкой области перешла под контроль ВСУ

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден опрокидывать резервы из других участков фронта.

Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА, украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

На сегодняшний день Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть.

Что известно о новой успешной операции ГУР

