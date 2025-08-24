ГУР і Третій корпус звільнили Новомихайлівку на Донеччині — відео

Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.
Головні тези:
- Успішна наступальна операція звільнення Новомихайлівки на Донеччині була проведена силами ГУР МО України та Третього корпусу.
- Діялася збірна спільна робота розвідки, штурмовиків, важкої техніки та безпілотників, що дозволило покращити тактичне положення та посилити оборону смуги на напрямку.
- Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту під час операції.
Новомихайлівка на Донеччині перейшла під контроль ЗСУ
Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.
Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.
