ГУР і Третій корпус звільнили Новомихайлівку на Донеччині — відео
Україна
ГУР і Третій корпус звільнили Новомихайлівку на Донеччині — відео

Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.

Головні тези:

  • Успішна наступальна операція звільнення Новомихайлівки на Донеччині була проведена силами ГУР МО України та Третього корпусу.
  • Діялася збірна спільна робота розвідки, штурмовиків, важкої техніки та безпілотників, що дозволило покращити тактичне положення та посилити оборону смуги на напрямку.
  • Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту під час операції.

Новомихайлівка на Донеччині перейшла під контроль ЗСУ

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути.

