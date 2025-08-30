Бойцы ГУР уничтожили подземный склад взрывчатки в Тульской области РФ — источники

В ночь на 30 августа силы Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали подземный состав взрывчатых веществ на территории ОАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- Силы ГУР Минобороны Украины атаковали подземный склад взрывчатых веществ на территории Тульской области РФ.
- Пироксилиновый прах, используемый в боеприпасах, был уничтожен без жертв и разрушений.
- Местные жители услышали громкие взрывы после атаки, но оперативные службы подтверждают отсутствие жертв и разрушений на месте происшествия.
ГУР уничтожила российский склад со взрывчаткой на Тульщине
По данным источников, на защищенном складе хранился пироксилиновый прах (безызменный прах, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях).
Как свидетельствуют местные паблики, местные жители слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия отправились пожарные машины и кареты скорой помощи.
В военной разведке отмечают, что работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и дальше на всей территории государства-агрессора.
