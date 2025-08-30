Бойцы ГУР уничтожили подземный склад взрывчатки в Тульской области РФ — источники

В ночь на 30 августа силы Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали подземный состав взрывчатых веществ на территории ОАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.

ГУР уничтожила российский склад со взрывчаткой на Тульщине

По данным источников, на защищенном складе хранился пироксилиновый прах (безызменный прах, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях).

Как свидетельствуют местные паблики, местные жители слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия отправились пожарные машины и кареты скорой помощи.

В Алексене обломки БПЛА упали на территории производственного предприятия. Оперативные службы работают. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

В военной разведке отмечают, что работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и дальше на всей территории государства-агрессора.