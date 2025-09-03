Як посадити Путіна за стіл переговорів — Буданов знайшов спосіб
Як посадити Путіна за стіл переговорів — Буданов знайшов спосіб

Путін
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, протягом останніх тижнів Україна змогла вивести з ладу значну частину потужностей Росії з переробки нафти. Це не лише спровокувало внутрішній дефіцит, а й загнало найважливішу стратегічну галузь Кремля на межу зриву. Цілком ймовірно, останні події змусять російського диктатора Володимира Путіна згодитися на мирні переговори уже цієї осені.

Головні тези:

  • Кирило Буданов використовує стратегію ударів по російських НПЗ, щоб ослабити Кремль.
  • Контроль над оперативним рівнем війни - важлива складова перемоги.

Україна знайшла важіль впливу на Путіна

На тлі останніх подій європейські високопосадовці дійшли висновку, що поєднання санкцій і прицільних ударів змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів.

Згідно з останніми даними, Україна вже змогла вивести з ладу від 15 до 20% паливного виробництва Росії.

Кремль навіть був змушений оголосити заборону на експорт, і в провінційних містах утворилися черги на заправках.

Попри те, що Україна завдає ударів по ворожих НПЗ уже понад рік, однак наразі їхній ефект став відчутним, ніж будь-коли досі.

Своєю думкою з цього приводу поділився ексофіцер розвідки британської армії Філіпа Інгрема.

На його переконання, ця тактика — "ключова частина війни", яку активно просуває начальник ГУР України Кирило Буданов:

Він дістав старе керівництво союзників із диверсійних операцій часів Другої світової та адаптував його до цього конфлікту — бити по росіянах на оперативному рівні, руйнуючи їхню здатність постачати на фронт людей і ресурси.

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно пояснював: Україна не може виграти суто тактично на лінії фронту, однак той, хто контролює оперативний рівень — той виграє війну загалом.

