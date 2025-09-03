Як посадити Путіна за стіл переговорів — Буданов знайшов спосіб

Як вдалося дізнатися виданню Politico, протягом останніх тижнів Україна змогла вивести з ладу значну частину потужностей Росії з переробки нафти. Це не лише спровокувало внутрішній дефіцит, а й загнало найважливішу стратегічну галузь Кремля на межу зриву. Цілком ймовірно, останні події змусять російського диктатора Володимира Путіна згодитися на мирні переговори уже цієї осені.

Україна знайшла важіль впливу на Путіна

На тлі останніх подій європейські високопосадовці дійшли висновку, що поєднання санкцій і прицільних ударів змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів.

Згідно з останніми даними, Україна вже змогла вивести з ладу від 15 до 20% паливного виробництва Росії.

Кремль навіть був змушений оголосити заборону на експорт, і в провінційних містах утворилися черги на заправках.

Попри те, що Україна завдає ударів по ворожих НПЗ уже понад рік, однак наразі їхній ефект став відчутним, ніж будь-коли досі.

Своєю думкою з цього приводу поділився ексофіцер розвідки британської армії Філіпа Інгрема.

На його переконання, ця тактика — "ключова частина війни", яку активно просуває начальник ГУР України Кирило Буданов:

Він дістав старе керівництво союзників із диверсійних операцій часів Другої світової та адаптував його до цього конфлікту — бити по росіянах на оперативному рівні, руйнуючи їхню здатність постачати на фронт людей і ресурси. Поширити

Український лідер Володимир Зеленський нещодавно пояснював: Україна не може виграти суто тактично на лінії фронту, однак той, хто контролює оперативний рівень — той виграє війну загалом.