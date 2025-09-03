Кремль ответил Трампу на заявление о "заговоре" Путина, Си и Ким Чен Ына
Кремль ответил Трампу на заявление о "заговоре" Путина, Си и Ким Чен Ына

Путин, Си и Ким
Источник:  online.ua

Официальная Москва отвергла новые обвинения со стороны американского лидера Дональда Трампа. Как известно, президент США недавно заявил, что глава Китая Си Цзиньпинь вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ином "готовит заговор" против США.

Главные тезисы

  • Власти РФ питают надежду, что обвинения Трампа были лишь иронией.
  • Китай пока никак не ответил президенту США.

Кремль отрицает утверждения Трампа

На фоне громких событий в Китае глава Белого дома поделился своим негодованием в соцсети Truth Social.

Как известно, Си принимает мировых лидеров на крупнейшем в истории параде по случаю 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Дональд Трамп спросил, выразит ли глава КНР в своей речи перед парадом благодарность Америке за "значительную поддержку", которую они оказали Китаю во время Второй мировой войны.

Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На это обвинение одним из первых отреагировал советник российского диктатора Юрий Ушаков.

По словам последнего, никто никаких заговоров против США не плетет и выразил надежду, что слова Трампа были лишь иронией.

С отдельным заявлением по этому поводу также выступил спикер Кремля Дмитрий Песков:

Заговоры никто не строит: на это нет ни желания, ни времени, — уверяет представитель Путина.

