Введение миротворцев в Украину. Мерц раскритиковал заявление фон дер Ляен
Введение миротворцев в Украину. Мерц раскритиковал заявление фон дер Ляен

Мерц озвучил свою позицию
Читати українською
Источник:  DPA

Немецкий лидер Фридрих Мерц выразил свое возмущение после заявления президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о гарантиях военной безопасности для Украины. В первую очередь речь шла о развертывании иностранного контингента.

Главные тезисы

  • Мерц имеет "значительные оговорки" относительно развертывания германских войск.
  • По его словам, на этом пути еще очень много препятствий.

Канцлер ФРГ обратил внимание на то, что официальный Брюссель не несет ответственности за решение по военной поддержке Украины.

Он повторил, что конкретных планов по развертыванию войск в Украине не существует — "по крайней мере в Германии".

По мнению Фридриха Мерца, решение о долгосрочных гарантиях безопасности можно принять только после заключения перемирия или мирного соглашения.

Даже несмотря на это, канцлер ФРГ имел бы "значительные оговорки" о развертывании немецких войск и в очередной раз напомнил, что это должно быть одобрено немецким парламентом.

По словам Мерца, введение в Украину иностранных войск также будет зависеть от типа соглашения, заключенного со страной-агрессоркой РФ.

Еще много, много препятствий, которые нужно преодолеть, возможно, в течение довольно длительного промежутка времени.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

Следует обратить внимание на то, что это заявление фактически дублирует позицию министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Последний недавно утверждал, что считает неправильным публичное обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины.

