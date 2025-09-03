Введення миротворців в Україну. Мерц розкритикував заяву фон дер Ляєн
Введення миротворців в Україну. Мерц розкритикував заяву фон дер Ляєн

Мерц
Джерело:  DPA

Німецький лідер Фрідріх Мерц висловив своє обурення після заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про гарантії військової безпеки для України. Насамперед йшлося про розгортання іноземного контингенту.

Головні тези:

  • Мерц має "значні застереження" щодо розгортання німецьких військ.
  • За його словами, на цьому шляху є ще дуже багато перешкод.

Мерц озвучив свою позицію

Канцлер ФРН звернув увагу на те, що офіційний Брюссель не несе відповідальності за рішення щодо військової підтримки України.

Він вкотре повторив, що конкретних планів щодо розгортання військ в Україні не існує — "принаймні в Німеччині".

На переконання Фрідріха Мерца, рішення про довгострокові гарантії безпеки можна ухвалити лише після укладення перемир'я або мирної угоди.

Навіть попри це, канцлер ФРН мав би "значні застереження" щодо розгортання німецьких військ та вкотре нагадав, що це має бути схвалено німецьким парламентом.

За словами Мерца, введення в Україну іноземних військ також залежатиме від типу угоди, укладеної з країною-агресоркою РФ.

Ще є багато, багато перешкод, які потрібно подолати, можливо, протягом досить тривалого проміжку часу.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Варто звернути увагу на те, що ця заява фактично дублює позицію міністра борони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Останній нещодавно стверджував, що вважає неправильним публічне обговорення можливих гарантій безпеки для України.

