Кремль відповів Трампу на заяву про "змову" Путіна, Сі та Кім Чен Ина

Офіційна Москва відкинула нові звинувачення з боку американського лідера Дональда Трампа. Як відомо, президент США нещодавно заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпінь разом з російським диктатором Володимиром Путіним та очільником КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти США.

Кремль заперечив твердження Трампа

На тлі гучних події в Китаї очільник Білого дому поділився своїм обуренням в соцмережі Truth Social.

Як відомо, Сі приймає світових лідерів на найбільшому в історії параді з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Дональд Трамп запитав, чи висловить глава КНР у своїй промові перед парадом вдячність Америці за "значну підтримку", яку вони надали Китаю під час Другої світової війни.

Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп Президент США

На це звинувачення одним з перших відреагував радник російського диктатора Юрій Ушаков.

За словами останнього, ніхто ніякі заговори проти США не плете і виразив надію, що слова Трампа були лише іронією.

З окремою заявою з цього приводу також виступив речник Кремля Дмитро Пєсков: