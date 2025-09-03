Кремль відповів Трампу на заяву про "змову" Путіна, Сі та Кім Чен Ина

Офіційна Москва відкинула нові звинувачення з боку американського лідера Дональда Трампа. Як відомо, президент США нещодавно заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпінь разом з російським диктатором Володимиром Путіним та очільником КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти США.
Головні тези:
- Влада РФ плекає надію, що звинувачення Трампа були лише іронією.
- Китай поки жодним чином не відповів президенту США.
Кремль заперечив твердження Трампа
На тлі гучних події в Китаї очільник Білого дому поділився своїм обуренням в соцмережі Truth Social.
Як відомо, Сі приймає світових лідерів на найбільшому в історії параді з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.
Дональд Трамп запитав, чи висловить глава КНР у своїй промові перед парадом вдячність Америці за "значну підтримку", яку вони надали Китаю під час Другої світової війни.
На це звинувачення одним з перших відреагував радник російського диктатора Юрій Ушаков.
За словами останнього, ніхто ніякі заговори проти США не плете і виразив надію, що слова Трампа були лише іронією.
З окремою заявою з цього приводу також виступив речник Кремля Дмитро Пєсков:
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-